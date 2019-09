Vien, cori...ma staghene fora: camminata di 5 e 10 km in ricordo di Stefano Cera

La Aps Club 41 Mestre a sostegno di Avapo Mestre Onlus, organizza la prima edizione della "Vien, cori...ma staghene fora", corsa camminata ludico-motoria non competitiva di 5 e 10 chilometri a passo libero, in programma per domenica 29 settembre 2019, con partenza dalla Porta Rossa del parco San Giuliano.

Incasso in beneficenza

L'obiettivo della manifestazione è quello di ricordare Stefano Cera, molto noto all’interno della comunità mestrina/veneziana, recentemente scomparso a causa della sla, e attraverso il suo ricordo promuovere sport, benessere e socialità raccogliendo fondi che verranno esclusivamente devoluti all'Avapo Mestre Onlus.