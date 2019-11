Spettacoli, villaggio di Babbo Natale ed altri eventi: è il Natale di Cavallino

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni locali ha realizzato un ricco calendario di eventi gratuiti per il periodo delle festività natalizie e dell’epifania con l’obiettivo di mantenere vive le tradizioni ed aggregare la comunità nelle frazioni con l’accensione degli alberi, i saggi ed il teatro, le mostre, le regate e i pavineri.

Tra le novità proposte, e dopo il successo della prima edizione, insieme alla Pro Loco, quest’anno si è puntato a valorizzare il “Villaggio di Babbo Natale” utilizzando per due settimane la tensostruttura per ospitare, al caldo e al coperto, le manifestazioni che faranno divertire, aggregare e sognare grandi e piccini. L’area mercato di Cavallino ospiterà dal 19 dicembre al 1 gennaio una tensostruttura di oltre millecinquecento metri quadrati interamente riscaldata e dedicata al Natale, dove ci si potrà perdere tra le oltre quaranta bancarelle e respirare l’atmosfera natalizia tra presepi, novità per arredare e addobbare la casa, ghiottonerie da assaggiare e regalare. Non mancheranno musica, spettacoli, a pranzo e a cena tante golosità natalizie.

Il “Villaggio di Babbo Natale” ospiterà momenti gratuiti per tutti, famiglie, grandi e piccini. Spettacoli pomeridiani, letture animate, laboratori artistici e spazio giochi interni per bambini, concerti con “I Meloni live”, l’orchestra spettacolo di “Christian Ricci”, il blues degli “O.I. & B”, i canti natalizi con i “Joy Singers” e tanto altro ancora. Non mancheranno gli spettacoli teatrali con il “Teatro dei Pazzi” e il “Teatro delle Arance”, e serate di dj set, animazione con latino-americano e balli di gruppo. Ma la grande novità di quest’anno sarà il Capodanno: il cenone di San Silvestro con un menu a buffet (prenotazione obbligatoria alla Pro Loco), animazione e musica dal vivo con la discomusic “Glitter Disco”, e il consueto concerto di Capodanno il pomeriggio del 1 gennaio con la performer soul e blues “Juwana Jenkins”.

«La riuscita della prima edizione del “Villaggio di Babbo Natale” al coperto ci ha spinto a lavorare con l’amministrazione per continuare questo progetto – dice Antonella Vianello, presidente della Pro Loco -. L’impegno profuso per l’organizzazione è stato notevole e confidiamo nella partecipazione di tutti perché questo è il miglior modo per dire grazie a tutti i volontari che mettono il proprio tempo, il proprio impegno a servizio della comunità, per regalare momenti di allegria e serenità al maggior numero di persone possibili».

«Come da tradizione non mancheranno gli eventi in tutto il litorale, simbolo delle nostre feste e la calorosa atmosfera delle festività in tutta Cavallino-Treporti. Con sabato 7 dicembre apriremo ufficialmente le festività con l’accensione degli alberi. Tutta la programmazione ha coinvolto le nostre associazioni che, grazie al loro impegno, arricchiscono le iniziative nel territorio dedicate alla nostra comunità e alle nostre famiglie. Sono importanti momenti di condivisione profonda della nostra tradizione, di socializzazione, di festa per i nostri residenti – spiegano la presidente Giorgia Bortoluzzi e la sindaco Roberta Nesto -. Quest’anno insieme alla Pro Loco, e su richiesta di moltissimi cittadini entusiasti della prima edizione, abbiamo puntato ad aggregare la nostra comunità in un unico luogo riscaldato potenziando il “Villaggio di Babbo Natale”. Investire nella tensostruttura ci ha portato a fare anche una scelta del luogo, ovvero individuare una grande area che per metratura, servizi e parcheggi potesse ospitarla, ovvero quella di Cavallino, unica zona del territorio che rispecchia le caratteristiche necessarie».

Il programma completo degli eventi è consultabile sul sito del Comune di Cavallino-Treporti.