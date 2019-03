Visita guidata alla Villa Pisani di Stra

Domenica 24 Marzo 2019 l’Associazione culturale A.R.K.A. organizza una visita guidata alla magnifica Villa Pisani di Stra. La visita durerà un'ora e mezza e avrà luogo al mattino con un minimo di 20 ed un massimo di 30 partecipanti, pertanto è obbligatoria la prenotazione.



Ritrovo: alla porta principale di Villa Pisani “La Nazionale”, Via Doge Pisani, 7 - 30039 Stra VE.



Prenotazione obbligatoria (fino a sabato 23 Marzo entro le ore 13:00) chiamando il numero 347-2103368 o scrivendo a claudia@assoarka.it

Nell'ambito delle date scelte dalla Direzione del Museo per l'accesso gratuito non c'è un biglietto da pagare, ma l'assoiazione chiede un contributo per il servizio guida e segreteria di 5 euro a persona.