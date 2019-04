L'associazione culturale A.R.K.A. organizza la visita guidata alla Scuola Dalmata di Venezia per scoprire il magnifico ciclo pittorico di Vittore Carpaccio.

Appuntamento sabato 6 aprile 2019 alle ore 15.00 per la visita. Costo: 10 euro a persona comporensivo di biglietto d'ingresso e contributo per il servizio guida e segreteria dell'associazione.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 05/04/19 ore12.00 a claudia@assoarka.it oppure al 3472103368.