Una domenica da trascorrere ripercorrendo la storia di uno dei luoghi più suggestivi della laguna di Venezia, approfittando dell’arrivo delle gradevoli temperature primaverili e di giornate più luminose, momento migliore per godere dello spettacolo dei fiori, degli ampi cieli e dei riflessi nell’acqua.

La città metropolitana di Venezia, in accordo con San Servolo Srl, offre per domenica 7 aprile una visita guidata al Museo di Torcello, occasione per ripercorre la storia di uno dei più antichi insediamenti lagunari, punto di intermediazione tra il mare, la laguna e l’entroterra, ma anche antico emporio e centro produttivo, sede vescovile, di monasteri e cenobi. Un centro importante che ebbe un governo autonomo con Podestà e Consiglio con Magistrature e nobiltà proprie.

Il museo di Torcello, gestito dalla Città metropolitana di Venezia, si pone a testimonianza della grandiosa storia dell’isola: il complesso si trova nella Piazzetta dell’isola, uno spazio erboso attorniato dalla Chiesa di Santa Fosca, dalla Basilica di Santa Maria Assunta e dal Palazzetto gotico del XIV secolo, un tempo sede del Consiglio dell’isola e dalla piccola costruzione del Palazzo dell’Archivio, entrambi sede attuale del Museo.

Attraverso l’illustrazione delle varie testimonianze conservate nel Museo, i partecipanti potranno anche approfondire i molteplici aspetti dell’iconografia botanica, in particolare floreale, presente sia nei numerosi esempi di decorazione architettonica - dove si snodano, tra realismo e fantasia, tralci, fiori, foglie di vite e grappoli d’uva - sia nei dipinti, dove affiancano le figure dei Santi e le vicende delle storia sacra, ed infine negli oggetti d’uso dove fiori e natura offrono le loro forme e i loro colori alla decorazione e alla bellezza.

E’ gradita la prenotazione (fino a un massimo di 25 persone per visita): torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it o telefonando ore ufficio: 041 2765001