Eni, visite guidate alla bioraffineria di Porto Marghera

Eni, nell’ambito dell’iniziativa “Energie aperte”, il 16 e 23 giugno 2019 aprirà le porte della bioraffineria di Venezia, primo impianto al mondo a essere stato trasformato da raffineria tradizionale a bioraffineria, offrendo una visita dell’impianto guidata dalle persone di Eni impiegate nell’attività.

La bioraffineria

Affacciata sul waterfront di Venezia, la bioraffineria è il motore di un grande rinnovamento industriale che, anno dopo anno, coinvolge nuove realtà in un’esperienza integrata di economia circolare. La rivoluzione tecnologica che ci ha portato nella raffinazione del futuro è iniziata qui, con la realizzazione, nel 2014, della prima conversione al mondo di una raffineria in bioraffineria, che produce biocarburanti sostenibili partendo da oli vegetali, grassi animali, residui di lavorazione agroalimentare e oli di frittura esausti raccolti grazie a partnership con le società multiutility. Il prodotto finale è il green diesel, che è il 15% del gasolio Eni Diesel+, distribuito in Italia in oltre 3500 stazioni di servizio e che alimenta i mezzi del servizio pubblico della laguna di Venezia e di quelli della raccolta rifiuti di diverse città italiane.

