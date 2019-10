I disegni sugli alberi realizzati da 270 bambini con Michelangelo Rossato esposti in corte Errera

Venerdì 27 settembre piazza Aldo Moro è stata riempita dai disegni dei bambini grazie all’iniziativa "La vita infinita degli alberi", organizzata dalla Biblioteca comunale di Mirano nell’ambito della maratona di lettura "Il Veneto Legge", in collaborazione con l’Associazione Piazza Aldo Moro e le scuole miranesi. Durante la mattinata l’illustratore e autore veneziano Michelangelo Rossato ha coinvolto 270 alunni e alunne delle scuole primarie miranesi che hanno disegnano alberi per riempire l’intera piazza, creando così un “bosco di pianura”, una foresta infinita e meravigliosa, per ricordare e far rinascere le foreste che bruciano in tutto il mondo.

In contemporanea si è svolta una staffetta di letture ad alta voce con gli insegnanti e il gruppo dei Contastorie, cui hanno assistito una quarantina di bambini e bambine delle scuole materne e molti abitanti del quartiere. Una grande festa che è stata ripresa e trasmessa anche dal Tgr Veneto. I disegni sono stati appesi sotto i portici della piazza e nei negozi. Dato il successo dell’iniziativa queste opere saranno esposte nell’atrio della sala consiliare in corte Errera dal 4 al 31 ottobre 2019.