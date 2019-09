Spettacoli teatrali e musicali, danze, clown: alla decima edizione “Vitamina X”

La decima edizione del Festival delle Arti Giudecca e Sacca Fisola, con il sottotitolo “Vitamina X”, si terrà il 13, 14 e 15 settembre 2019.

Anche quest’anno le adesioni sono giunte numerose:più di 100 le iscrizioni, 50 esposizioni personali e collettive e 60 tra eventi, attività e laboratori disseminati per calli, corti, fondamenta, spazi privati o esercizi pubblici. Il programma è scaricabile dal sito internet www.festivaldelleartigiudecca.org

Il festival delle arti sabato 7 settembre parte con un'anteprima e si pone queste domande scomode ed invita tutti a parlarne con:

Giovanni Semi, sociologo autore del libro Gentrification. Tutte le città come Disneyland?

Maria Tartari, PhD in Economia della Cultura presso lo IULM di Milano, si occupa di arte e gentrificazione

Laura Fregolent, docente di pianificazione urbanistica, che ci presenterà una accurata analisi del caso di S.Vio

La serata proseguirà con eventi culturali e musicali. Aggiornamenti e variazioni al programma saranno disponibili sul sito e sulla pagina Facebook del Festival, oltre che all’info point alla fermata Palanca.

Dopo l’anteprima altri due eventi “Aspettando il festival” anticiperanno il denso programma dei tre giorni. Domenica 8 settembre ore 19:00 presso lo Spazio Bocciofila evento di apertura della mostra fotografica Quando lo scatto incontra il Rock in memoria di Alex Ruffini, musica dal vivo e ospiti a sorpresa. Mercoledì 11 settembre ore 17.30 presso la sede di Emergency Ong Onlus la proiezione di Emigrantes, film di Aldo Fabrizi, che verrà presentato da Roberto Ellero, critico cinematografico.

Venerdì 13 settembre ore 16.30 partirà il Festival con la classica inaugurazione al Ponte Lungo con un laboratorio musicale aperto a tutti e lettura poesie, si apriranno numerose mostre d’arte e studi aperti (pittura, disegno, fotografia, grafica, installazioni ed artigianato), tra artisti residenti ma non solo, tutti affezionati alla manifestazione e nuove presenze anche da lontano, e cominceranno tutta la serie di eventi e attività sparsi per tutta l’isola: spettacoli teatrali e musicali, dal rock al blues, dalle canzoni popolari ai cantautori, dalla musica greca alla danza indiana, reading, proiezioni e laboratori, giocoleria, clown e circo acrobatico, visite guidate.

Per tre giorni l’isola sarà “vitaminizzata” dall’arte, da spettacoli di burattini in Sacca al Tango al Redentore, sia in spazi pubblici che privati, dal Patronato Don Bosco a Villa Hériot, dall’ex-convento di SS.Cosma e Damiano alla Canottieri Giudecca, dal Cvs ex-Lucchese alla libreria M.Polo e anche grazie a tutti gli esercenti che ospiteranno gli artisti.

Fondamentale la collaborazione e partecipazione delle realtà associative e culturali presenti da sempre nell’isola Anffas, Iveser, Emergency, Ctr, Asc, la Gondola, Boat ma anche con quelle esterne Libri-Lib(e)ri, Espande, 7Lune, Deposito Bagagli.

La presenza del Festival delle Arti Giudecca - Sacca Fisola, manifestazione no-profit autogestita, nata nel 2010 su iniziativa del Circolo Arci ‘Luigi Nono’ ed altre realtà associative locali, anche quest’anno appare particolarmente significativa, nel mezzo di tante discussioni sui destini della nostra città. Per il Festival, la risposta alla domanda sul futuro di Venezia è sempre stata collettiva, e sta nella presenza degli artisti, locali e non, professionisti e amatori, che per tre giorni percorrono l’isola e fanno sentire la loro voce.