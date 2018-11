VJF fall edition #1 - Pick up the Tip (IT)

Nell'incantevole cornice della Fondamenta di Cannaregio, all’interno della programmazione del “Venezia Jazz Festival Fall Edition #1”, mercoledì 7 novembre sarà una serata in compagnia di alcuni dei talentuosi giovani jazzisti della scuola di musica Giuseppe Verdi.



Il quartetto presenterà con la sua creatività ed il suo talento improvvisazioni su temi di j. Pastorius, Duke Ellington, H. Hanckock, T.Monk....



Il pubblico potrà assistere ai concerti fruendo del bar e della cucina, che fa del métissage tra musica e cibo una vera e propria proposta culturale. Una bella e opportunità per musicisti ed appassionati di musica, per gli abitanti di Venezia e terraferma ma anche per il turismo di qualità che si aspetta una città vivace e inserita nei circuiti europei e mondiali della cultura e della musica.



Vi aspettiamo per un open sound-check con APERITIVO già DALLE 17.30



_CONCERTO DALLE 20.30_



>>Per i tavoli nella sala musica durante il concerto maggiorazione di 3 Eu sulla prima consumazione o sulla cena.



Il palco, la sala musica e la cucina vi aspettano!







Informazioni e prenotazioni:

Laguna Libre - tel. 041/2440031



Indirizzo:

Cannaregio 969 – Venezia



www.lagunalibre.it - FB Laguna Libre

www.venetojazz.com - FB Veneto Jazz