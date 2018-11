VJF fall edition #1 - We Three (IT)

Nell'incantevole cornice della Fondamenta di Cannaregio, all’interno della programmazione del “Venezia Jazz Festival Fall Edition #1”, giovedì 8 novembre i We Three condivideranno con il pubblico la maestria del loro fusion jazz.



Il trio nasce nel 2016 dall’incontro di Alberto Collodel (clarinetto basso / clarinetto), Marco Centasso (contrabbasso/ basso elettrico) e Raul Catalano (batteria, percussioni).



Gli standard del jazz (Thelonious Monk, Ornette Coleman, Wayne Shorter) convivono nel loro repertorio con brani originali in cui ritmiche funk e afro-beat sfociano in momenti di improvvisazione e ricerca sonora.



Il pubblico potrà assistere ai concerti fruendo del bar e della cucina, che fa del métissage tra musica e cibo una vera e propria proposta culturale. Una bella e opportunità per musicisti ed appassionati di musica, per gli abitanti di Venezia e terraferma ma anche per il turismo di qualità che si aspetta una città vivace e inserita nei circuiti europei e mondiali della cultura e della musica.



Vi aspettiamo per un open sound-check con APERITIVO già DALLE 17.30



_CONCERTO DALLE 20.30_



>>Per i tavoli nella sala musica durante il concerto maggiorazione di 3 Eu sulla prima consumazione o sulla cena.



Il palco, la sala musica e la cucina vi aspettano!







Informazioni e prenotazioni:

Laguna Libre - tel. 041/2440031



Indirizzo:

Cannaregio 969 – Venezia



www.lagunalibre.it - FB Laguna Libre

www.venetojazz.com - FB Veneto Jazz