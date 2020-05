Il 21 giugno la "Vogada de la Rinascita"

Domenica 21 giugno, per iniziativa del Panathlon Club Venezia, l’associazione benemerita riconosciuta dal Coni che da 69 anni opera in città a favore dello sport, avrà luogo la “Vogada de la Rinascita”, una semplice sfilata di barche per “festeggiare”, una volta cadute le restrizioni e nel rispetto delle leggi vigenti, la ripresa della città da parte dei veneziani.

Festa della città

L’iniziativa ha avuto subito il plauso e il pieno sostegno del sindaco Luigi Brugnaro e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Potrà contare sul supporto organizzativo dell’Ufficio per le Tradizioni Veneziane del Comune, di Vela Spa e la collaborazione del Comitato Vogalonga, del Comitato per il Coordinamento delle remiere cittadine, dell’Associazione dei regatanti e delle società sportive di voga alla veneta, canoa e canottaggio. «Vogliamo che sia una festa della città che torna a riappropriarsi dei propri spazi, nel nostro caso la laguna e i suoi canali – spiega il neo-Presidente del Panathlon Club Venezia, Giuseppe Zambon – ci piacerebbe vedere tantissime barche non solo delle remiere e delle società sportive, ma anche soprattutto le famiglie con la loro barca a remi per rivivere profondamente la nostra straordinaria città. Vogliamo che sia davvero una rinascita dopo la pandemia, con la quale dovremo comunque imparare a convivere. Abbiamo doverosamente atteso che la normativa governativa e regionale consentisse il regolare svolgimento della manifestazione».

Segnale

La partecipazione sarà assolutamente gratuita, salvo registrarsi anzitempo per esigenze organizzative e logistiche, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge o ordinanze vigenti o che saranno emesse nei prossimi giorni. «Togliete la polvere da remi e forcole, mettete in ordine la vostra barca e scaldate i muscoli. Abbiamo accolto con grande favore la proposta del Panathlon Club Venezia di promuovere questa iniziativa – ha commentato il sindaco Luigi Brugnaro – a breve presenteremo anche tutti i dettagli organizzativi: orari, tracciato e programma. Sarà un grande momento di coesione della città che con grande senso di responsabilità e dignità sta uscendo da questa fase difficile. È un altro segnale al mondo di come la città stia tornando a vivere e continueremo a farlo con tante altre manifestazioni, che ci porteranno a festeggiare i 1.600 anni dalla fondazione della nostra città». In attesa di tutti i dettagli non resta che organizzarsi, preparate al meglio le vostre imbarcazioni, piccole e grandi, tornate in forma per il 21 giugno, il giorno della Rinascita.