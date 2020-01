Volo dell'Angelo 2020: Linda Pani planerà su Piazza San Marco

L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione dello svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, anche sui network nazionali e internazionali, il Carnevale di Venezia. Come ormai da tradizione, sarà la Maria vincitrice del Carnevale 2019 Linda Pani a vestire i panni del nuovo Angelo. L'appuntamento è per il 16 febbraio 2020.

Volo dell'Angelo 2020

L’evento sarà preceduto dal Corteo del Doge a cura del C.E.R.S. – Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, con la partecipazione delle Ass. Internazionale per il Carnevale di Venezia, Ass. Amici del Carnevale di Venezia, il Gruppo Storico “Le Maschere di Mario del ‘700 veneziano” e Ass. Dame e Cavalieri.