Carnevale di Venezia 2018, il Volo dell'Angelo: occhi puntati su Elisa Costantini

L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione dello svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, anche sui network nazionali e internazionali, il Carnevale di Venezia. Abito confezionato dall’ Atelier Stefano Nicolao. Acconciature Hairstylist “Monika e Umberto”; Trucco di Francesca Chiozzotto per “Monika e Umberto”.

Elisa Costantini e il suo "svolo"

Come ormai da tradizione, sarà la Maria vincitrice del Carnevale 2017 Elisa Costantini a vestire i panni del nuovo Angelo dell’edizione 2018. L'appuntamento è per domenica 4 febbraio 2018, a partire dalle 12.