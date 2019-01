Carnevale 2019, volo dell'asino a Mestre

Domenica 3 marzo le strade del centro di Mestre saranno teatro dell’atteso Volo dell’Asino. Un appuntamento immancabile per la terraferma veneziana, in programma a partire dalle 11 in piazza Ferretto.

L'evento

Si tratta della divertente versione dell’evento gemello che si svolge a Venezia, il volo dell’Aquila, nello stesso giorno, in piazza San Marco. Nato nel 2002 da un’idea di Roberto Cargnelli di Mandragola e Luciano “Fricchetti” Trevisan di Ossigeno come ironica replica al Volo dell'Aquila, ormai l'appuntamento si è ampliato e trasformato fino a raggiungere una sua dimensione particolare e unica.