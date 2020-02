voltalacarta: omaggio a De Andrè al teatro Goldoni

Nel giorno in cui Fabrizio De Andrè avrebbe dovuto compiere 80 anni il Teatro Stabile del Veneto gli rende omaggio martedì 18 febbraio – ore 21.00 al Goldoni di Venezia con il concerto evento #voltalacarta dell’omonima band friulana diretta da Luigi Buggio e la partecipazione straordinaria del pluripremiato saxofonista jazz Francesco Bearzatti.

Una serata interamente dedicata a Faber e che nell'anteprima del concerto (ore 20.30) vede l’incontro con l’autore Luigi Viva, biografo di De Andrè, che in collaborazione con Feltrinelli Editore ha pubblicato Non per un dio ma nemmeno per gioco. Vita di Fabrizio De André (2000) arrivato alla ventiduesima edizione e Falegname di parole. Le canzoni e la musica di Fabrizio De André (2018).

L’idea di #voltalacarta nasce dal desiderio di raccontare Faber, a un ventennio dalla sua scomparsa e in occasione dei 40 anni dal suo storico concerto con la PFM, sia dal punto di vista musicale e sia dell’artista a tutto tondo, emblema di un cantautorato che ha tracciato un solco indelebile nella musica italiana e non solo. Uno spettacolo dove musica, immagini e racconti si fondono, ripercorrendo le tappe più significative della carriera del cantautore con rivisitazioni in chiave moderna dei suoi più grandi successi.

Ad ogni brano del concerto, selezionati per la stragrande maggioranza da quelli arrangiati con la Premiata Forneria Marconi, viene, infatti, associata l'immagine del 45 giri dell'epoca, a suggellare una sorta di "memoria storico-visiva", di grande valore soprattutto per chi non ha vissuto quell'epoca, ma ne è comunque fortemente attratto.

Special Guest della serata il grande sassofonista jazz Francesco Bearzatti, pluripremiato in ambito europeo e mondiale (Miglior ancia 2011 - referendum Musica Jazz; Miglior Sax Tenore2011 - Jazz It awards; Miglior Musicista Europeo 2011 - Accademie Jazz Francaise), accompagnato da una band d’eccezione formata Simone Bertogna (voce e chitarra), Clara Danelon (cori e chitarra), Massimo Pasut (basso), Marco Locatelli (chitarra), Marco Vattovani (batteria), Luigi Buggio (tastiere e fisarmonica), Dider Ortolan (sassofoni, flauto, ocarina, cornamusa), Oscar Pauletto (violino).