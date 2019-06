Nel weekend: musei gratis, Sunset Run, Summer Park, Pess'n'roll

Il weekend, come di consueto, si preannuncia ricco di appuntamenti da non perdere. Ecco dunque cosa sarà possibile fare nel territorio di Venezia e provincia nel fine settimana del 14, 15 e 16 giugno 2019.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND

Il 14 aprile 2019 tutti i residenti nei comuni della città metropolitana di Venezia e nel comune di Mogliano Veneto entrano gratis nei Musei Civici di Venezia. Torna “Musei in Festa”, iniziativa che ha riscosso molto successo nelle precedenti iniziative ( DETTAGLI ).

Torna a Cavallino Treportil'appuntamento con la Sunset Run. L'evento è organizzato dalla associazione Litorale Runner in collaborazione con il Palio Remiero delle Contrade, l'Amministrazione Comunale di Cavallino-Treporti, il Parco Turistico e Assocamping. L'appuntamento è per sabato 15 giugno 2019 ( DETTAGLI ).

Torna per la sua XX edizione il Palio Remiero di Cavallino-Treporti, l'appuntamento è per il weekend dal 14 al 16 giugno 2019. Per quest'anno si è voluto pensare ad un format di regata che faccia appassionare ed entusiasmare sin dalle prime vogate. Teatro del campo di regata, sarà lo specchio acqueo antistante il pontile in Piazza S.M. Elisabetta a Cavallino lungo la Via del Casson ( DETTAGLI ).

Stand gastronomici con piatti della tradizione veneziana, birra artigianale e musica dal vivo: è la formula di Pess’n’Roll, la manifestazione che si svolgerà venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 giugno 2019, dalle 16.00 alle 24.00, in piazzetta Pietro Bergamo ( DETTAGLI ).