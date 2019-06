Weekend: Art Night, Uguale Days, musei gratis la sera, Happy Saturday Night

Un fine settimana all'insegna dell'arte, della cultura e del divertimento. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia il 21, 22 e 23 giugno 2019.

Sabato 22 giugno 2019 torna per la nona edizione Art Night, la magica notte dell’arte ideata e coordinata dall’ Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia. Enti, istituzioni culturali, musei, fondazioni, gallerie e librerie apriranno le porte nella lunga notte di Art Night, dando vita a quello che è ormai un appuntamento culturale imperdibile dell’estate veneziana ( DETTAGLI ).

Giunti alla quarta edizione, i volontari dell’Associazione Uguale, sono entusiasti nel rinnovare il loro impegno nell’organizzazione di uno degli eventi più significativi dell’estate veneziana: gli Uguale Days. Tre giorni, dal 21 al 23 giugno 2019 al Parco Catene di Marghera, in collaborazione con il Comune di Venezia nell’ambito della manifestazione “Città in Festa”, all’insegna dell’inclusione sociale contro le barriere di pregiudizio nei confronti delle disabilità ( DETTAGLI ).

In occasione di Art Night 2019, la notte dell'arte che apre alla città musei e luoghi della cultura con manifestazioni gratuite, il prossimo 22 giugno, il Comune di Venezia attraverso il Settore Cultura propone Happy Saturday Art Night con una serie di eventi organizzati a Mestre in spazi pubblici coinvolgendo anche i commercianti che per l'occasione allestiranno i loro negozi con le vetrofanie blu dell'evento ( DETTAGLI ).

Tutto pronto per la 53. edizione della Sagra di San Vigilio a Zelarino, tra stand gastronomici con piatti tradizionali, intrattenimenti con orchestre di liscio e tribute band, mostre, tornei di carte, luna park per grandi e piccini e nella serata di chiusura un imperdibile spettacolo pirotecnico. L'appuntamento è dal 14 al 24 giugno 2019 ( DETTAGLI ).

Sono partiti dal logo del mese missionario straordinario indetto da Papa Francesco per il prossimo ottobre - una croce missionaria con i colori dei 5 continenti e le parole battezzati e inviati - per ispirarsi nel progettare il grande tappeto floreale che sabato 22 giugno 2019 sarà realizzato dai volontari della Pro Loco e delle Contrade del palio di Noale ( DETTAGLI ).

Per il secondo anno di seguito, il 22 giugno 2019 dalle 18.30 la musica torna ad invadere il cuore della città Metropolitana con l'evento Hybrid Buskers, con 10 giovani band musicali, composte da ragazzi under 30 che si esibiranno nelle strade del centro di Mestre - Corte Legrenzi, Galleria Matteotti incrocio Riviera XX Settembre, Piazzetta Zorzetto Via Mestrina angolo Via Ca' Savorgnan, Via Palazzo - per riempire la città di musica e note ( DETTAGLI ).

Sabato 22 giugno 2019 la Collezione Peggy Guggenheim saluta l’inizio dell’estate partecipando alla nona edizione di Art Night Venezia, promossa da Università Ca' Foscari in collaborazione con il Comune di Venezia. Musei aperti fino a tardi, visite guidate gratuite, eventi musicali, laboratori, performance: è l’arte che libera la notte ( DETTAGLI ).

Pezzo forte dell’edizione di Art Night Venezia 2019, che si terrà sabato 22 giugno 2019, sarà alle 21.30 la performance "La conversione di un cavallo - 23 Tableaux vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio" della compagnia Ludovica Rambelli Teatro che si esibirà nel cortile della sede centrale dell’Università Ca’ Foscari ( DETTAGLI ).

In occasione di Art Night Venezia, il 22 giugno 2019, Palazzo Grimani annuncia un programma speciale per tutti i visitatori: il museo, infatti, sarà eccezionalmente aperto dalle 10 alle 23 con ingresso gratuito per tutto il giorno ( DETTAGLI ).