Nel weekend: Palio delle Repubbliche Marinare, Festa della Sensa, Holi e sagre

Fine settimana ricco di appuntamenti quello di Venezia e provincia: tanti gli eventi in programma il 31 maggio, l'1 e 2 giugno 2019 nel territorio. Ce ne sarà, come di consueto, per tutti i gusti. Ecco nel dettaglio le manifestazioni da non perdere.

FESTA DELLA REPUBBLICA: LE CELEBRAZIONI

Il Palio delle Antiche Repubbliche Marinare quest’anno si svolgerà negli stessi giorni in cui Venezia celebra la Festa della Sensa (Festa dell’Ascensione), uno dei principali e più antichi eventi della tradizione. Il programma prevede 3 giorni di celebrazioni che culmineranno, sabato 1 giugno 2019, con la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e domenica 2 giugno con il corteo acqueo e la cerimonia dello Sposalizio di Venezia con il mare ( DETTAGLI ).

Ogni anno Venezia richiama milioni di visitatori attratti da eventi di risonanza mondiale. Tra questi spicca la Festa della Sensa, che più di ogni altro appuntamento fa rivivere la millenaria storia della Serenissima, il suo intimo rapporto con il mare e con la pratica della voga alla veneta ( DETTAGLI ).

Ogni anno Venezia richiama milioni di visitatori attratti da eventi di risonanza mondiale. Tra questi spicca la Festa della Sensa , che più di ogni altro appuntamento fa rivivere la millenaria storia della Serenissima, il suo intimo rapporto con il mare e con la pratica della voga alla veneta. L'appuntamento è per il weekend dell'1 e 2 giugno, e come di consueto saranno previsti una lunga serie di eventi collaterali alla tradizionale manifestazione lagunare ( DETTAGLI ).

Il festival dei colori più partecipato d’Italia sabato primo giugno 2019 lancia la sua sesta edizione sulla spiaggia di Sottomarina, simbolo del divertimento estivo ( DETTAGLI ).