Tutti gli appuntamenti del weekend

Tanti appuntamenti in programma per il weekend del 5, 6 e 7 aprile 2019 a Venezia e provincia. Di seguito un excursus dei principali da non perdere, tra tutti gli eventi del fine settimana .

Torna anche quest'anno la manifestazione ludico motoria all'insegna dell'amicizia e della solidarietà, che ogni anno vede partecipare famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e meno giovani. L'appuntamento con la Su e Zo per i ponti è per domenica 7 aprile 2019, ma sarà un intero weekend di festa quello che andrà in scena, a partire dal pomeriggio di venerdì ( DETTAGLI ).

L'edizione numero 41 di Riviera Fiorita aprirà venerdì 5 aprile la stagione turistica 2019 della Riviera del Brenta e della Terra dei Tiepolo. Ad inaugurare la rassegna sarà lo spettacolo Incanti d'Acqua, in programma a Stra, nel ramo d'acqua di fronte al ponte del Torresino. Musica, balli, rievocazioni storiche, gastronomia: questi gli ingredienti del programma che avrà inizio alle 19.30 e si concluderà attorno alle 23.00 ( DETTAGLI ).

Corte Legrenzi si anima con venti giorni di mostre, video proiezioni, installazioni, interventi musicali e letterali. Un evento a cui aderiscono artisti e professionisti appassionati delle arti visive, provenienti da tutta Italia e promossi da Grana associazione culturale. La kermesse TerritoriOmbra si propone di diffondere la cultura delle arti e l’ibridazione dei linguaggi espressivi, proponendo interventi culturali volti all’ aggregazione, individuando spazi dal potenziale socialmente significativo per il tessuto urbano. L'appuntamento è dal 30 marzo 2019, con la grande inaugurazione, nel cuore di Mestre ( DETTAGLI ).