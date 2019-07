Festival Show a Chioggia, Fiume Festival, Canova a Bibione, Venice Open Stage

Da arte e cultura, a serate in musica, passando per lo sport. Il fine settimana di Venezia e provincia si preannuncia ricco di appuntamenti, da godere in luoghi chiusi, ma anche all'aperto (meglio se in orario serale, considerate le temperature torride di questi giorni). Ecco di seguito gli eventi da non perdere il 6 e 7 luglio 2019 nel nostro territorio.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DEL WEEKEND

Dopo dieci anno lo spettacolo del Festival Show, la manifestazione canora dell'estate, torna a Chioggia. L'appuntamento è per sabato 6 luglio 2019, alle 21, con ingresso libero per una grande serata di musica. Sarà occasione di grande richiamo per residenti, turisti e appassionati di musica che raggiungeranno lo spazio dell'Isola dell'Unione ( DETTAGLI ).

La sesta edizione del Fiume Festival arriva quest'anno all'insegna del “viaggio”: questo è infatti il tema 2019 che si articolerà fra il 3 e il 7 luglio, a cura dei Musei Civici Sandonatesi. Dall’originaria collocazione a settembre il festival diventa quindi uno dei nuovi appuntamenti dell'estate sandonatese, inaugurando il mese di luglio ( DETTAGLI ).

Domenica 7 luglio 2019 si terrà la seconda edizione della “Mira Estate Run”, la corsa non competitiva organizzata per la prima volta l’anno scorso per celebrare i 150 anni della nascita del Comune di Mira ( DETTAGLI ).

Ritorna Venice Open Stage, l’evento che da sette anni anima l’estate lagunare portando migliaia di persone a teatro sotto le stelle. Saranno dieci le serate di teatro gratuito in campo. Gli spettacoli provengono da prestigiose università e accademie di recitazione internazionali e, per la sezione OFF, da tre compagnie di recente formazione ( DETTAGLI ).