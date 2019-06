Palio di Noale, Offestival, notti bianche e mercatini: il programma del weekend

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello di Venezia e provincia: numerosi sono infatti gli eventi per grandi e piccini che animeranno il weekend del 7, 8 e 9 giugno 2019. Ecco di seguito le manifestazioni che vi consigliamo di segnare in agenda e non mancare.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND

Noale torna ad immergersi nell'atmosfera tipicamente medievale con il Palio in programma dal 6 al 9 giugno 2019. Un appuntamento per grandi e piccini, animato da oltre mille figuranti provenienti dalle contrade di Noale ( DETTAGLI ).

L'8 giugno 2019 dalle 17 alle 24 alla Gazzera si svolgerà la Notte Rosa, una festa che ogni anno riscontra la partecipazione di migliaia di persone. Numerosi saranno gli spettacoli e gli eventi di vario genere che si susseguiranno sui tre palchi che verranno allestiti ( DETTAGLI ).

Il parco Albanese di Mestre ospita un pomeriggio di musica live, dj set e sport, con food-truck per l'offerta gastronomica e due bar dedicati alla somministrazione di bevande. L'evento, a ingresso gratuito, si terrà nel piazzale Divisione Acqui con inizio alle 15 ( DETTAGLI ).

Torna "Piraghetto sotto le stelle", nell'omonimo parco mestrino. L'appuntamento è per l'8 e il 9 giugno 2019, a partire dalle 14 del sabato. Un evento suggestivo ed apprezzato da grandi e piccini, che sarà caratterizzato da spettacoli, laboratori, cinema all'aperto, street food e mercatino dell'artigianato ( DETTAGLI ).

A Chioggia torna Circovagando, l’edizione 2019 della rassegna di spettacoli dal vivo promossa dalla Città di Chioggia, parte del progetto ideato e organizzato da Arteven nell’ambito di Reteventi 2019 - Regione Veneto - Città Metropolitana di Venezia. Una programmazione ricca ed eterogenea che allieterà le serate estive dal 7 giugno al 29 agosto 2019 con appuntamenti che spaziano dal circo contemporaneo alla musica ( DETTAGLI ).

Torna anche nell'estate 2019 l'atteso Festival Internazionale delle sculture di sabbia di Jesolo. L’edizione di quest’anno, inaugurata il 2 giugno, è dedicata a Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte del genio fiorentino ( DETTAGLI ).