Nel weekend: musei gratis, sagre di San Donà e Noale, Food on the beach

Si apre un weekend ricco di appuntamenti per Venezia e provincia. Tanti eventi da non perdere dal 4 al 6 ottobre 2019, tra cibo, cultura, arte fruibile gratuitamente e sociale. Ecco, come di consueto, le nostre proposte. Per avere una panoramica più completa, invece, date uno sguardo a tutti gli eventi previsti per i prossimi giorni.

Torna “Musei in Festa”, iniziativa che ha riscosso molto successo nelle precedenti edizioni e che permette a tutti i residenti nei comuni della provincia, più Mogliano Veneto, di entrare gratis nei Musei Civici di Venezia in alcuni giorni dell'anno ( DETTAGLI ).

È considerato l’appuntamento fieristico, folkloristico ed economico più importante dell’anno. Talmente grande che, da tradizione, i sandonatesi lo chiamano “Le Fiere”, al plurale. Perché la secolare Fiera del Rosario è una e tante. Ci sono centinaia di bancarelle - almeno 400 - distribuite lungo tutte le vie del centro, quindi il luna park, iniziative musicali e culturali ( DETTAGLI ).

La Sagra del Rosario di Noale cambia format. Meno giorni, attività concentrate nelle piazze e tante proposte per bambini e famiglie, musica e serate per i giovani ( DETTAGLI ).

Sbarca a Bibione "Food on the beach", il primo appuntamento dedicato al cibo italiano che si svolgerà nella nuova struttura di Piazzale Zenith "Il villaggio del mare" il 4, 5 e 6 ottobre 2019. L'evento, organizzato dal Comune di San Michele al Tagliamento, porterà nella località balneare di Bibione un ricco programma di tre giorni di degustazioni, musica, film, libri e incontri dedicati alle ricette della cucina italiana più amate dai turisti ( DETTAGLI ).

Parte l'edizione 2019 di Dritti sui Diritti: una città a misura di bambini e ragazzi, dal 4 al 13 ottobre, a Venezia e Mestre. È la dieci giorni cittadina che si occupa del benessere e della crescita dei cittadini più giovani ( DETTAGLI ).

Domenica 6 ottobre, il complesso sportivo di Dolo (Ve), sarà lo scenario per quello che promette di essere il torneo dell’anno e dei record per l’atletica leggera della Riviera del Brenta. A partire dalle ore 9 scenderanno in pista, nelle varie discipline, 280 atleti, per partecipare al 21° Trofeo del Sorriso ( DETTAGLI ).