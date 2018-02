Weekend: Volo dell'Angelo, domenica di musei gratis, Giotto in mostra, Carnevale diffuso

È il fine settimana in cui si apriranno le danze del Carnevale in piazza San Marco, con alcuni degli eventi clou della kermesse lagunare, su tutti il volo dell'Angelo interpretato dalla Maria del 2017, Elisa Costantini. Ma sarà un weekend che regalerà molto di più, con eventi legati alla cultura, su tutti #Domenicalmuseo, e tante iniziative a teatro, dove a farla da padrona sarà la comicità. Ma vediamo di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere in questo weekend carnevalesco.

L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione dello svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, anche sui network nazionali e internazionali, il Carnevale di Venezia (DETTAGLI).

Torna, come ogni prima domenica del mese, #Domenicalmuseo, una giornata di ingressi gratuiti nei musei e siti archeologici più importanti d'Italia. Un'iniziativa voluta e portata avanti dal Ministero dei Beni Culturali. Il prossimo appuntamento in programma è fissato per domenica 4 febbraio 2018, e anche luoghi di interesse e cultura veneziani sono inclusi nel "pacchetto" (DETTAGLI).

Giotto, la bellezza nello sguardo. La magnificenza della Cappella degli Scrovegni in mostra nella Galleria Civica dei Musei Civici Sandonatesi, che propongono l’iniziativa con l’Associazione Culturale Terzo Millennio. La mostra itinerante è promossa dall’Assessorato all’Istruzione della Regione del Veneto in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale attraverso l’Associazione culturale Terzo Millennio di Chioggia (DETTAGLI).

È il tema del “gioco” il filo rosso del Carnevale di Venezia 2018: Creatum Civitas Ludens, La Città che Gioca. Piazza San Marco, per l’occasione, prende le sembianze di un grande circo, una delle forme di spettacolo più antico, fatta di stupore, tecnica e magia, dove si mescolano ambiti e ruoli, abilità e fantasia, gioco e scuola. A questa tradizione si ispira infatti l’allestimento ideato dallo scenografo del Teatro La Fenice, Massimo Checchetto, che per celebrare la tradizione ha scelto alcuni elementi del circo italiano Togni, utilizzati dallo stesso Federico Fellini nel film “La Strada” (DETTAGLI).

Uno degli appuntamenti da non perdere del Carnevale di Venezia. La tradizionale "Festa delle Marie" parte da San Piero di Castello sabato 3 febbraio 2018 verso le 14.30, percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni in uno scenografico corteo, e arriverà sul palco di Piazza San Marco attorno alle 16, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale (DETTAGLI).

Pronto a partire il carnevale di Jesolo. Dopo la scorpacciata di appuntamenti in occasione del periodo natalizio, tra centro storico, Jesolo Lido e Cortellazzo si mette in moto la grande macchina dei carri, dello street food e dele sfilate carnevalesche. Dal 27 gennaio al 18 febbraio 2018 tanti appuntamenti da non perdere (DETTAGLI).

Il comico, prestigiatore, showman e conduttore televisivo Mago Forest, volto storico di Zelig, sarà a Marghera il 2 febbraio 2018 ad intrattenere il pubblico di Piazza de Vero con il suo “Forest Show” (DETTAGLI).

Giovanni è un ragazzo normale, nasce a Genova e proviene da una famiglia di origini meridionali. Il padre, maresciallo della Guardia di Finanza, gli dà un’educazione severa e i mezzi per studiare. Giovanni si laurea così a pieni voti in ingegneria e si trasferisce a Milano dove si avvia a una brillante carriera da manager. Tutto sembra andare perfettamente ma un giorno, quasi per caso, si trova catapultato nel patinato mondo dello spettacolo e la sua vita cambia improvvisamente (DETTAGLI).

Il Carnevale dei Ragazzi di Zelarino, giunto alla sua 51. edizione, vi aspetta anche quest’anno con due momenti all’ insegna del divertimento. Sabato 3 febbraio l’appuntamento è al Centro Commerciale Polo, dove adulti e bambini verranno intrattenuti da un gruppo di artisti e avranno l’occasione di gustare galani e frittelle (DETTAGLI).