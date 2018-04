Musei gratis, festa di primavera al Bissuola, formaggi in villa Pisani, Panni Stesi e sagre

Weekend lungo del primo maggio? Tutto pronto per cinque giorni ricchi di appuntamenti da non perdere, all'aria aperta - sperando nel bel tempo - ma anche in luoghi d'arte e di cultura. Eventi diffusi sul territorio di Venezia e provincia, che promettono di soddisfare anche i più esigenti in fatto di gusti. Se ancora non avete organizzato nulla, prendete spunto dagli appuntamenti a cui vi consigliamo di non mancare!

Musei in festa. Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia, domenica prossima (29 aprile) ha previsto l’ingresso gratuito per tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana in 9 musei lagunari ( DETTAGLI ).

Il prossimo weekend il parco Albanese alla Bissuola si colora di giochi scatenati, laboratori creativi e divertenti spettacoli, arricchito dall’esposizione-mercato florovivaistico e agroalimentare ( DETTAGLI ).

Panni Stesi, l'appuntamento con eventi culturali, musicali e ludici è dal 20 aprile all'1 maggio a Forte Marghera. Con la bella stagione - e si spera il bel tempo - il Forte diventa ricettacolo di convivialità, all'insegna anche dell'impegno sociale. Spazio a live, incontri, ma anche appuntamenti per bambini e giochi. Immancabile la musica ( DETTAGLI ).

Prenderà il via venerdì 6 aprile 2018 il ciclo di quattro appuntamenti promossi dal gruppo "Via Verdi Viva" in collaborazione con il Comune di Venezia, nell'ambito de Le Città in festa, per rivitalizzare la zona di via Verdi in centro a Mestre ( DETTAGLI ).

La XVIII edizione del Weekend Strabiologico avrà come tema i "Pesci di fiume, di lago, di mare del Veneto" e si terrà, come di consueto, nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, dal 28 Aprile al 1° Maggio 2018 ( DETTAGLI ).

Stand, concerti, balli e tornei. Tornano a Pramaggiore i festeggiamenti di San Marco, in programma dal 13 aprile all'1 maggio 2018. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Palacubo Maggiore, con locali riscaldati ( DETTAGLI ).

Formaggio in Villa cambia sede e va nella grande villa settecentesca di Santa Maria di Sala, Villa Farsetti. Colonne antiche, pavimenti originali in terrazzo veneziano, soffitti e rivestimenti parietali dipinti con motivi floreali di gusto romano sono la coreografia della 8° rassegna dedicata ai migliori formaggi italiani, salumi e prodotti per la cucina di qualità da tutta Italia ( DETTAGLI ).

Torna lunedì 30 aprile e marredì 1 maggio 2018 la tradizionale Festa dea Sparasea di Cavallino. Giunta alla 48esima edizione, come ogni anno spazio, oltre all'asparago verde, anche a musica e divertimento. Ecco il programma completo ( DETTAGLI ).