Weekend: Festa della Sensa, Sapori Street Food, Happy Friday a Mestre, sagre e fiere

Un fine settimana talmente ricco, che sarà difficile scegliere come impegnarlo. Nel weekend dell'11, 12 e 13 maggio 2018, a Venezia e provincia spazio a molti eventi, da quelli all'aria aperta (sia sul fronte gastronomico che su quello sportivo), così come al chiuso, in musei e luoghi d'interesse culturale. Spazio anche ai concerti e alla comicità. Insomma, di tutto e di più. Come di consueto, noi siamo qui per darvi tutti i consigli del caso.

Ogni anno Venezia richiama milioni di visitatori attratti da eventi di risonanza mondiale. Tra questi spicca la Festa della Sensa, che più di ogni altro appuntamento fa rivivere la millenaria storia della Serenissima, il suo intimo rapporto con il Mare e con la pratica della Voga alla Veneta. Il Gemellaggio Adriatico 2018 sarà con le Città della costa adriatica croata - Pula, Parenzo, Rovigno, Umago, Cittanova, Medolino, Lussino, Cherso, Arbe (DETTAGLI).

La Festa della Sensa 2018, oltre alle celebrazioni ufficiali, è anche eventi collaterali. Ecco nel dettaglio il programma (DETTAGLI).

Torna domani l’appuntamento con “Happy Friday Mestre”. Un ricco programma d’iniziative per vivere la città. Dopo il successo delle precedenti edizioni torna a Mestre "Happy Friday 2018". Le strade del centro di Mestre saranno animate da spettacoli, musica e promozioni commerciali nelle strade e negli esercizi aderenti ( DETTAGLI ).

Dopo l'edizione di settembre 2017 a Noale, Sapori Street Food Festival arriva nella corte della Filanda di Salzano. Appuntamento dall'11 al 13 maggio 2018, nella Filanda Romanin Jacur (dietro la sede del Comune), con una selezione di food truck per assaporare specialità culinarie nazionali ed internazionali, il tutto accompagnato da live show, dj set, sport, animazioni per grandi e piccini e molto altro. L'ingresso è gratuito ( DETTAGLI ).

Arrivata alla sua 42. edizione, la Festa dell’Asparago e della fragola di Gardigiano è il primo appuntamento ortofrutticolo della Pro Loco di Scorzè. Mostre di artisti e mostre di artigianato e commercio locali fanno da coreografia a questa festa che vede la sua ufficialità la prima domenica alla presenza delle autorità locali e provinciali. L'appuntamento è dall'11 al 20 maggio 2018 ( DETTAGLI ).

Ritorna Arts’Connection: festival che sostiene la rinascita del Vetro di Murano attraverso la cultura. Il Festival del Vetro di Arts’ Connection 2018, ideato da Lisette Caputo dell’Associazione di promozione culturale Lillyth, è realizzato grazie alla collaborazione tra Comune di Venezia, Fondazione Musei Civici di Venezia, Curia di Venezia e Mibac, aziende private e da oltre 50 artisti ( DETTAGLI ).

Per la seconda Giornata Nazionale dei Beni Comuni di Italia Nostra prevista domenica 13 maggio 2018, l'associazione porta all'attenzione il caso dei due Lazzaretti veneziani, esempio virtuoso di patrimonio culturale valorizzato dalla comunità ( DETTAGLI ).

Anche quest’anno la Mizuno Beach Volley Marathon si appresta a bissare il successo della scorsa edizione con la partecipazione di 2500 squadre, per un totale di oltre 10mila atleti che si sono sfidati su 250 campi da gioco ( DETTAGLI ).