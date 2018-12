Weekend: mercatini e villaggi di Natale, Paese di Cioccolato e piste di ghiaccio

Un fine settimana di pieno clima natalizio. È quello in programma il 14, 15 e 16 dicembre 2018 a Venezia e provincia: tanti eventi da non perdere all'insegna della festività diffusa, tra mercatini, piste di ghiaccio e cibo. Ecco gli imperdibili del weekend.

Il 15 e 16 dicembre 2018 a San Donà di Piave ritorna "Centopassioni", una manifestazione dedicata all’artigianato autoprodotto, agli hobby e alle passioni, con produzioni originali rigorosamente fatte a mano. Per l'occasione, a tema natalizio ( DETTAGLI ).

Dall'1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019, ritorna in piazza Mazzini e nel primo tratto di via Trentin lo Jesolo Christmas Village, con eleganti casette in legno bianco, abbellite da luci e decori, dove saranno esposti prodotti artigianali, oggetti e decorazioni Natalizie, dolci e prelibatezze di ogni genere. Jesolo Christmas Village è uno spazio dedicato alla fantasia, al gioco e alla tradizione; è un invito ad immergersi con gioia nel clima del Natale ( DETTAGLI ).

Piste di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti. Aperte tutti i giorni, con possibilità di noleggio pattini. A Mestre l'attrazione per grandi e piccini di queste festività di Natale 2018/2019 sarà allestita come di consueto in Piazza Ferretto, dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ( DETTAGLI ).

Il centro sociale Rivolta di Marghera ospita il rapper Noyz Narcos con l'Enemy Winter Tour (unica data del Nordest). Considerato uno dei migliori di sempre nel suo genere, Noyz Narcos presenta al pubblico il suo ultimo lavoro "Enemy", disco di platino che si avvale delle produzioni dei migliori producer in circolazione: Night Skinny, Sine, Parix, David Ice, Boss Doms e st Luca Spanish. L'evento è a cura di SNACKulture, Catch a Fire events e centro sociale Rivolta ( DETTAGLI ).

Ritorna per il secondo anno a Jesolo Il Paese di Cioccolato, l’inedito villaggio con 10 casette distribuite intorno al grande albero di Natale dove poter assaggiare ed acquistare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri e vedere all’opera gli scultori del cacao, che realizzeranno delle vere e proprie opere in cioccolato ( DETTAGLI ).

Dal 2 dicembre al 6 gennaio Chioggia entra in piena atmosfera natalizia, tra luci, bancarelle e iniziative per tutte le età. La novità di quest'anno è Clodia magica, progetto di illuminazioni natalizie che coinvolge tre edifici in Corso del Popolo: la chiesa di San Giacomo, il palazzo delle Figure e il municipio, quest’ultimo animato anche con un videomapping. All'organizzazione partecipano Confcommercio, Confartigianato, A.C.U.S, Confesercenti, Proloco e tante associazioni ( DETTAGLI ).

Da mercoledì 12 a domenica 16 dicembre 2018 al Teatro Toniolo di Mestre protagonista dello spettacolo "The deep blue sea" è Luisa Ranieri, che torna a teatro per dare vita ad uno dei capolavori del drammaturgo Sir Terence Rattigan, diretta per la prima volta da suo marito, l'attore Luca Zingaretti, alla sua prima regia pura ( DETTAGLI ).