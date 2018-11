Weekend: streghe e follie a Noale, Natale a Mira, festival ville venete, 90 anni Topolino

Weekend ricco di appuntamenti quello di Venezia e provincia quello del 16, 17 e 18 novembre 2018. Eventi per tutti, dai più piccoli ai più grandi, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Ecco cosa è assolutamente vietato perdere nei prossimi giorni.

Nell’ambito del festival “Veneto, spettacoli di Mistero 2018” la Pro Loco di Noale promuove sabato 17 e domenica 18 novembre 2018 visite guidate e teatralizzazioni di storie custodite negli archivi Saranno due gli eventi noalesi del festival Veneto spettacoli di Mistero 2018 ( DETTAGLI ).

A Villa Widmann è già tempo di Natale. La San Servolo Servizi, la società in house della Città metropolitana di Venezia, organizza per la prima volta nella nobile dimora della Riviera del Brenta, un ricco programma di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un’iniziativa frutto della collaborazione con la Canaletto srl, la società che ha preso in gestione da qualche mese la caffetteria bar della villa settecentesca ( DETTAGLI ).

Mirano gioca d’anticipo e dopo il positivo esordio del 2017, quest’anno propone il Black Friday una settimana prima dell’evento nazionale (in programma quasi ovunque il 23 novembre). Venerdì 16 novembre, in città, non sarà solo una giornata di sconti e occasioni nei negozi: Confcommercio del Miranese, il gruppo di lavoro dei commercianti locali e il Comune di Mirano hanno concordato anche una speciale serata con la piazza aperta, parcheggi gratuiti e negozi aperti fino a tardi, in molti casi con intrattenimento e buffet per i clienti ( DETTAGLI ).

La più famosa detective di Agatha Christie sale per la prima volta su un palcoscenico con la simpatia di Maria Amelia Monti, affiancata da Roberto Citran e Sabrina Scuccimarra, adattamento teatrale di Edoardo Erba tratto dall’omonimo romanzo della grande scrittrice e drammaturga britannica, per la regia di Pierpaolo Sepe. L'appuntamento è al Teatro Toniolo dal 21 al 25 novembre 2018 ( DETTAGLI ).

Era il 18 novembre 1928 quando Topolino compariva per la prima volta nel corto cinematografico Steamboat Willie. Da allora il personaggio creato dal genio di Walt Disney non ha mai smesso di animare la fantasia di grandi e piccini. Una grande icona che i Disney Store celebrano dal 10 al 18 novembre con divertenti attività gratuite ( DETTAGLI ).