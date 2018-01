Il weekend di Venezia e provincia: concerti, spettacoli teatrali, mostre e divertimento

Weekend come al solito condito da numerosi appuntamenti nel territorio di Venezia e provincia. Nel fine settimana del 19, 20 e 21 gennaio 2018 ci sarà modo di dedicarsi al teatro, alla comicità, alla musica, all'arte e alla cultura. A seconda dei propri gusti, sarà possibile fare la scelta più appropriata. Ecco di seguito gli eventi che vi consigliamo.

Grande appuntamento a Marghera: venerdì 20 gennaio 2018 andrà in scena il mitico Trio Medusa, che animerà Nave de Vero con uno spettacolo unico. Il Trio Medusa è un trio di comici (Gabriele Corsi, Furio Corsetti e Giorgio Maria Daviddi) divenuto famoso grazie al programma televisivo “Le Iene” grazie al quale sono stati premiati per sei anni di fila con l'Oscar della Tv. Si contraddistinguono da sempre per la loro comicità irriverente che ha irritato molti personaggi dello spettacolo e della politica “presi di mira” dal trio (DETTAGLI).

Come ne venimmo fuori. Sabina Guzzanti torna nel Veneziano con il suo nuovo spettacolo: l'appuntamento è per sabato 19 gennaio 2018 al Teatro Villa dei Leoni di Mira, a partire dalle 21 (DETTAGLI).

Primo appuntamento di Etnoborder, la nuova rassegna firmata da Veneto Jazz per raccontare ed esplorare le diverse declinazioni della musica etnica contemporanea. Grazie a questa rassegna, le Sale Apollinee del Teatro La Fenice, il Museo di Palazzo Grimani e il T Fondaco dei Tedeschi saranno teatro di concerti di sonorità mediorientali, indiane e persiane, per fondersi con la musica classica occidentale, le sfumature del jazz e del flamenco, i ritmi dell’Africa (DETTAGLI).

La mostra ‘Egitto. Dei, faraoni, uomini’ aprirà i battenti il 26 dicembre 2017 su 2500 mq. del centro espositivo Spazio Aquileia 123 al Lido di Jesolo, già sede di esposizioni di successo tra cui Real Bodies e Serial Killer (DETTAGLI).

Ice Skating in Venice 2017/2018. Torna dopo il successo dello scorso anno la pista di ghiaccio in centro a Venezia, per festeggiare l'inverno e il Natale con uno spirito diverso, all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Un appuntamento per tutti, grandi e piccini. Si parte l'8 dicembre 2017, Festa dell'Immacolata, e si finisce il 13 febbraio 2017 (DETTAGLI).

Un "ritorno a casa" in laguna a gennaio della mostra "Il mondo che non c'era. L'arte precolombiana nella Collezione Ligabue", dopo aver toccato Firenze, Rovereto e Napoli, ma anche la realizzazione del progetto espositivo "Idoli, gli sguardi del potere", una sorta di viaggio attraverso il tempo e lo spazio, dal tardo Neolitico all'antica età del Bronzo. Queste le due mostre promosse a Venezia per il 2018 dalla Fondazione Giancarlo Ligabue (DETTAGLI).