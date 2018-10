Veleziana, Festa della Zucca, street food a Jesolo, Venice Fashion Week

Fine settimana ricco di appuntamenti quello del 19, 20 e 21 ottobre 2018 nel territorio di Venezia e provincia. Un weekend nel quale tutti i palati saranno soddisfatti: si andrà dalle grandi competizioni sportive alle sagre di street food, dalle fiere tradizionali alle feste della birra. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Ecco di seguito la nostra selezione imperdibile.

Cresce l’attesa per l’XI edizione della Veleziana, classico appuntamento autunnale di vela d’altura che si svolgerà domenica 21 ottobre 2018, organizzato dalla Compagna della Vela con il patrocinio della Marina Militare, dell’Autorità Portuale del Mar Adriatico Settentrionale e il supporto di Vento di Venezia. Il percorso costiero con partenza dalla Bocca di Porto del Lido di Venezia, prevede uno spettacolare arrivo in Bacino San Marco in prossimità della Sede Storica della Compagnia della Vela ( DETTAGLI ).

Salzano ripropone anche quest'anno la Festa della Zucca ormai giunta alla 25. edizione: una manifestazione che è cresciuta molto in questi ultimi anni e si è imposta tra le più importanti iniziative autunnali proposte dalle Pro Loco del Consorzio del "Decumano", di assoluta rilevanza extra locale per il grande sforzo che viene operato in maniera da recuperare e proporre cultura, tradizione e gastronomia locale ( DETTAGLI ).

Cibo di strada da tutto il mondo. Torna per la terza edizione a Jesolo Hop Hop Street Food, l'appuntamento dal 19 al 21 ottobre 2018 in via Cesare Battisti. L'evento, ad ingresso gratuito, sarà garantito anche in caso di pioggia ( DETTAGLI ).

Prenderà il via il 20 ottobre la 5. edizione di Venice Hospitality Challenge, la regata che lega il fascino della vela all'eccellenza alberghiera, una sorta di Gran premio della città di Venezia nel cuore del Bacino di San Marco. Una manifestazione che unisce sport e competizione in un evento che vedrà partecipare undici maxi yacht, guidati da skipper di fama internazionale, abbinati ad altrettante realtà dell'alta hotelleria veneta ( DETTAGLI ).

Doppio Malto Marcon è #unpostofelice con il FestivalBeer: due settimane ricche di eventi gratuiti, musica dal vivo, dj set e appuntamenti per rilassarsi e divertirsi con la famiglia e gli amici (DETTAGLI).

Inizia giovedì 18 ottobre la Venice Fashion Week 2018. Sfilate di designer emergenti e brand Made in Italy, ospiti internazionali, mostre, un convegno, eventi e cocktail terranno banco tra palazzi e vie della moda a Venezia dal 18 al 27 ottobre ( DETTAGLI ).