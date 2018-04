Street food e mercatini a San Donà, sagre e fiera del disco a Marghera, concerti

Fine settimana ricco di appuntamenti a Venezia e provincia, un susseguirsi di eventi che animeranno il 20, 21 e 22 aprile 2018, in un mix di sagre, fiere e appuntamenti culturali. Ecco di seguito la lista di eventi che vi consigliamo di mettere in agenda, uno più imperdibiledell'altro.

Torna a San Donà di Piave il cibo di strada. L'appuntamento con il nuovo appuntamento del Mangia Street Food Festival sarà con la Festa di Primavera, dal 20 al 22 aprile 2018 in Piazza Indipendenza ( DETTAGLI ).

Il 21, 22 e 25 aprile 2018 a San Donà di Piave ritorna per il quinto anno consecutivo "Centopassioni", una manifestazione dedicata all’artigianato autoprodotto, agli hobby e alle passioni, con produzioni originali rigorosamente fatte a mano ( DETTAGLI ).

Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018 torna con la sesta edizione e tantissime novità Venyl, la fiera del disco di Venezia al centro sociale Rivolta di Marghera ( DETTAGLI ).

Prenderà il via venerdì 6 aprile 2018 il ciclo di quattro appuntamenti promossi dal gruppo "Via Verdi Viva" in collaborazione con il Comune di Venezia, nell'ambito de Le Città in festa, per rivitalizzare la zona di via Verdi in centro a Mestre ( DETTAGLI ).

Il 20 aprile 2018 a La Bodeguita di Dolo si terrà il Power To The Music, una serata in musica, organizzata allo scopo di far suonare band con proposte musicali originali ( DETTAGLI ).

Stand, concerti, balli e tornei. Tornano a Pramaggiore i festeggiamenti di San Marco, in programma dal 13 aprile all'1 maggio 2018. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Palacubo Maggiore, con locali riscaldati ( DETTAGLI ).

Torna la sagra di Valcasoni, l'appuntamento dal 6 al 22 aprile 2018. Numerosi eventi, tra concerti, balli, raduni ed esibizioni. Serate a tema e tanti appuntamenti per divertirsi insieme ( DETTAGLI ).