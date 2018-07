Nel weekend: Notte Rossa, Sagra del Pesce di Chioggia, Mira On Air, Griglie Roventi

Sarà un fine settimana all'insegna del divertimento, dei percorsi enogastronomici, della musica e della solidarietà. Tanti appuntamenti nel weekend del 20, 21 e 22 luglio 2018 a Venezia e provincia, noi come di consueto vi segnaliamo quelli a cui non è proprio possibile mancare. Qui, invece, tutti gli eventi, nessuno escluso ➡ https://bit.ly/2Nx8YSq

Rossa come il fuoco e la passione, rossa come l’amore. E dunque non poteva che intitolarsi “Un amore di notte” la Notte Rossa di Martellago, ultimo degli appuntamenti estivi di Confcommercio del Miranese, in programma sabato nel centro del paese, lungo la Castellana. Appuntamento per sabato 21 luglio 2018 ( DETTAGLI ).

Anche quest’anno torna il campionato di barbecue Griglie Roventi. Ormai giunta al suo tredicesimo anno, la manifestazione per il 2018 sarà intitolata Carnival Edition e vedrà un’accesa competizione fra 100 coppie di griller non professionisti che si sfideranno a colpi di griglia su altrettanti barbecue a gas Q1200, dotati di carrello, messi a disposizione dal leader mondiale del barbecue Weber ( DETTAGLI ).

Tutto il sapore del mare. Torna la sagra del pesce di Chioggia, tra le più attese del Veneto. Nata nel 1938, festeggia la sua 81esima edizione confermandosi come uno degli eventi folkloristico-gastronomici più attesi della Regione. L'appuntamento è dal 13 al 22 luglio 2018 in piazza Vigo e Corso del Popolo ( DETTAGLI ).

Avrà luogo dal 18 al 22 luglio 2018 la settima edizione del Mira On Air, Festival di musica, che si svolgerà come ogni anno a Mira presso il parco di Villa dei Leoni. Organizzato da Associazione Dedalo in collaborazione con Argo e Input Li.ve, negli anni è diventato un appuntamento fisso per gli appassionati di musica della provincia di Venezia e del Veneto ( DETTAGLI ).

Il gruppo volontari Emergency di Venezia Mestre e la Serra dei Giardini organizzano per sabato 21 luglio 2018 "Sulla stessa barca", concerto alla Serra per Emergency ( DETTAGLI ).