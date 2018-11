Fiera di Sant'Andrea, MirAntica, mercatini di Natale, gran finale di Mesthriller

Avete già le idee chiare su come trascorrere il fine settimana del 24 e 25 novembre 2018? Se ancora siete indecisi o non sapete "come muovermi", ecco di seguito gli appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia.

La tradizionale "Fiera di Sant'Andrea - antica sagra mercato delle oche e degli stivali" giunta quest'anno alla 33^ edizione è in programma per sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 con la Fiera Mercato ( DETTAGLI ).

Domenica 25 novembre, dopo il successo del primo appuntamento che si è svolto il 28 ottobre scorso, torna la manifestazione MirAntica, la mostra mercato di arti, mestieri e vintage, promossa dal Comune di Mira in collaborazione con Confesercenti ( DETTAGLI ).

Torna, dopo il successo dell’anno scorso, “Il Giardino ritrovato”, la rassegna per la Festa della Madonna della Salute nel Parco di via Torre Belfredo a Mestre, in programma dal 21 al 24 novembre 2018. Quattro giorni di animazione per i bambini, artigianato locale, specialità gastronomiche, come la castradina, musica e divertimento per rivivere le tradizioni di una volta, in occasione di una delle festività più sentite in città ( DETTAGLI ).

Finale con i grandi big per Mesthriller, il festival sul giallo, noir e thriller. Domenica 25 novembre 2018, al Candiani (dalle 17), Felice Galatioto intervista lo scrittore e magistrato Giancarlo De Cataldo, noto al grande pubblico per il libro Romanzo Criminale, portato al cinema da Michele Placido e diventato una serie televisiva di successo su Sky ( DETTAGLI ).

A Villa Widmann è già tempo di Natale. La San Servolo Servizi, la società in house della Città metropolitana di Venezia, organizza per la prima volta nella nobile dimora della Riviera del Brenta, un ricco programma di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un’iniziativa frutto della collaborazione con la Canaletto srl, la società che ha preso in gestione da qualche mese la caffetteria bar della villa settecentesca ( DETTAGLI ).

La più famosa detective di Agatha Christie sale per la prima volta su un palcoscenico con la simpatia di Maria Amelia Monti, affiancata da Roberto Citran e Sabrina Scuccimarra, adattamento teatrale di Edoardo Erba tratto dall’omonimo romanzo della grande scrittrice e drammaturga britannica, per la regia di Pierpaolo Sepe. L'appuntamento è al Teatro Toniolo dal 21 al 25 novembre 2018 ( DETTAGLI ).