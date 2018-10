Maratona di Venezia, festa della zucca, incontri del mistero e Venice Fashion Week

Il fine settimana? Ricco di appuntamenti! Ecco alcune delle manifestazioni e degli eventi da non perdere il 27 e 28 ottobre 2018 nel territorio di Venezia e provincia. Nella speranza che il meteo sia favorevole, ce ne sarà per tutti i gusti

Torna anche quest'anno la maratona di Venezia, un appuntamento che si rinnova da 33 anni. Anche quest'anno mai sponsor della manifestazione sarà Huawei, per un'edizione che si preannuncia scoppiettante: l'appuntamento per tutti gli sportivi e runner amatoriali o professionisti è per il 28 ottobre 2018 ( DETTAGLI ).

Leggende a Venezia tra le calli e Campielli, due percorsi alla riscoperta delle leggende dei misteri a Venezia. L'appuntamento, organizzato dal comitato delle pro loco veneziane, è in programma per sabato 27 ottobre 2018. Per info e prenotazioni: 041 487560 ( DETTAGLI ).

Evento speciale al Teatro Corso di Mestre: a grande richiesta, sabato 27 ottobre 2018 Federico Buffa presenta A night in Kinshasa, lo spettacolo teatrale multimediale in cui racconta, con il suo stile incalzante, le gesta di una delle grandi icone del secondo Novecento, Muhammad Alì, il suo immenso talento, la personalità, l’estro, la bellezza, il gusto della provocazione. Sullo sfondo la grande storia, con le lotte per i diritti civili ( DETTAGLI ).

Salzano ripropone anche quest'anno la Festa della Zucca ormai giunta alla 25. edizione: una manifestazione che è cresciuta molto in questi ultimi anni e si è imposta tra le più importanti iniziative autunnali proposte dalle Pro Loco del Consorzio del "Decumano", di assoluta rilevanza extra locale per il grande sforzo che viene operato in maniera da recuperare e proporre cultura, tradizione e gastronomia locale ( DETTAGLI ).

Inizia giovedì 18 ottobre la Venice Fashion Week 2018. Sfilate di designer emergenti e brand Made in Italy, ospiti internazionali, mostre, un convegno, eventi e cocktail terranno banco tra palazzi e vie della moda a Venezia dal 18 al 27 ottobre ( DETTAGLI ).