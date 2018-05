Weekend: musei gratis nel Veneziano, domeniche in villa, sagre di paese e grande mostre

Dopo la scorpacciata di eventi del ponte del 25 aprile e del primo maggio, gli appuntamenti a Venezia e provincia continuano ad essere numerosi, all'aria aperta (sperando nel bel tempo), ma anche nei principali musei e luoghi d'interessi del territorio. Se ancora non avete programmato il vostro fine settimana, quindi, ecco alcuni consigli che potrebbero farvi molto comodo.

Torna, come ogni prima domenica del mese, #Domenicalmuseo, una giornata di ingressi gratuiti nei musei e siti archeologici più importanti d'Italia. Un'iniziativa voluta e portata avanti dal Ministero dei Beni Culturali. Il prossimo appuntamento in programma è fissato per domenica 6 maggio 2018 ( DETTAGLI ).

Mauro Corona, scrittore-scalatore di successo ed il cantautore Luigi Maieron, venerdì 4 maggio 2018 saliranno sul palco di Nave de Vero alle 21, per dare vita ad una chiacchierata teatrale tra parole, arte e musica del loro territorio ( DETTAGLI ).

Rock & Harley sarà il connubio del prossimo singolare Friday Night Live in Bacino Orseolo. Hard Rock Cafe Venezia e Home Festival Treviso, in collaborazione con Harley-Davidson-Treviso e Treviso Chapter, danno appuntamento, venerdì 4 maggio 2018 alle 21.30, ai fan delle due ruote di Milwaukee per lo special event che, per il secondo anno consecutivo, riunisce al Cafe veneziano i bikers più sfegatati ( DETTAGLI ).

I temi del collezionismo, le ragioni e le passioni sottese alla nascita di una raccolta privata sono al centro della mostra dedicata alla raccolta di Giuseppe Merlini. Dal 24 marzo al 23 luglio 2018 a Palazzo Fortuny a Venezia va in scena una doppia esposizione: Una collezione italiana (con le opere della collezioni Merlini) e La stanza di Zurigo, un omaggio al lavoro artistico di Zoran Music ( DETTAGLI ).

Fotografie 1948-2007. Sessant'anni di carriera racchiusi in 200 scatti. Sono quelli di Fulvio Roiter, grande fotografo veneziano scomparso nell'aprile del 2016, omaggiato dalla casa dei Tre Oci di Venezia con una mostra dal taglio vintage. Una vera e propria opera monografica sull'artista, la più completa mai realizzata ( DETTAGLI ).