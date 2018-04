Noale in Fiore, Dogi's Half Marathon, corsa sui tacchi, sagre e spettacolo in centro a Mestre

Un weekend primaverile, quello del 6, 7 e 8 aprile 2018, che vedrà nel territorio di Venezia e provincia un susseguirsi di numerosi eventi, come al solito differenti, per soddisfare ogni tipo di esigenza. Dalle sagre alle feste di paese, dagli spettacoli teatrali agli appuntamenti all'insegna dell'arte, della musica e del divertimento. Tanti eventi, tra novità e graditi e ritorni. Ecco di seguito gli appuntamenti ai quali è impossibile mancare.

È tra le mostre-mercato dei fiori più importanti del Veneto: un evento primaverile e una vetrina per l’intero settore florovivaistico. Non solo fiori ma anche piante di ogni tipo e attrezzature da giardino. Torna anche nel 2018, e non poteva essere diversamente, Noale in Fiore, giunto quest'anno alla sua 39esima edizione. L'appuntamento è per l'8 aprile ( DETTAGLI ).

Un’emozione lunga 21 chilometri. Al via l'edizione numero 21 della Dogi’s half marathon, in programma domenica 8 aprile 2018, con partenza alle 9.15 nei pressi di Villa Loredan a Stra. La Dogi’s Half Marathon sarà inserita in un fine settimana ricco di eventi che quest’anno avrà come baricentro Stra ( DETTAGLI ).

Si può correre con un tacco di 10 centimetri? Certo che sì. Non sarà una specialità olimpica, ma il divertimento è assicurato. In Riviera del Brenta da alcuni anni la corsa sui tacchi impreziosisce la vigilia della Dogi’s Half Marathon, la mezza maratona che domenica 8 aprile taglierà il traguardo delle 21 edizioni ( DETTAGLI ).

Prenderà il via venerdì 6 aprile 2018 il ciclo di quattro appuntamenti promossi dal gruppo "Via Verdi Viva" in collaborazione con il Comune di Venezia, nell'ambito de Le Città in festa, per rivitalizzare la zona di via Verdi in centro a Mestre ( DETTAGLI ).

Alla Libreria Moderna di San Donà di Piave si rinnova l’appuntamento con la rassegna di "Incontri con gli autori". Nella sede di via XIII Martiri inizia la stagione estiva. Si parte venerdì 6 aprile 2018 alle 18.30 con Daria Bignardi, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice ( DETTAGLI ).

Si terrà domenica 8 aprile dalle 10.30 alle 12.30, in piazza Ferretto, "SiAMO il calcio", la manifestazione di sport e solidarietà per celebrare il 120 anniversario della Figc, che era stata rinviata per il maltempo il 18 marzo scorso. All'evento, promosso a Mestre in collaborazione col Comune di Venezia, prenderanno parte i migliori 300 giocatori, dai 5 ai 10 anni, delle società calcistiche della nostra provincia ( DETTAGLI ).

Torna la sagra di Valcasoni, l'appuntamento dal 6 al 22 aprile 2018. Numerosi eventi, tra concerti, balli, raduni ed esibizioni. Serate a tema e tanti appuntamenti per divertirsi insieme ( DETTAGLI ).

Attraverso costumi di carta Ennio Marchetto con Carta Canta dà vita a uno spettacolo che è una vera Babilonia di musica, teatro e creatività. Il suo spettacolo non ha confini, piace ovunque, a un pubblico assolutamente eterogeneo dai 7 ai 70 anni. Non è facile spiegare cosa esattamente succeda durante un suo spettacolo. L'appuntamento è al Teatro Toniolo dal 6 all'8 aprile 2018 ( DETTAGLI ).