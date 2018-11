Weekend: Fiera e Zogo dell'oca, Mesthriller, festa del radicchio, spettacoli di mistero

Un fine settimana intenso, ricco di appuntamenti che potranno accontentare ogni tipo di palato. Dai più giovani ai meno giovani. Ecco nel dettaglio tutti gli eventi che animeranno il territorio di Venezia e provincia nel fine settimana del 9, 10 e 11 novembre 2018.

Torna a Mirano la Fiera dell'Oca, con il suo celebre "zogo" omonino, in programma nelle strade del centro il 10 e l'11 novembre. L'evento nasce da una vecchia tradizione miranese che voleva si festeggiasse mangiando l'oca alla chiusura dell'anno agrario, l'11 novembre, festa di San Martino. Per rinforzare questa tradizione c'era anche un detto: «Chi no magna oca a San Martin non fa el beco de un quatrin!» ( DETTAGLI ).

La storia della “Valle dei Sette morti”, che già aveva affascinato D’Annunzio nel “Fede senza Cigno”, in un breve racconto gotico basato sul tema, è un classico delle credenze popolari dove vengono mescolati con sapienza sia l’aspetto religioso sia il misero quotidiano dei pescatori. L’aspetto itinerante del progetto, negli stessi inquietanti luoghi, con gli effetti legati allo sciabordio dell’acqua e alle nebbie presenti in quel tratto di laguna, fanno sì che l’esperienza diventi, oltre che eccitante, anche fra le più suggestive mai vissute ( DETTAGLI ).

Rio San Martino si colora di rosso radicchio, torna puntuale l'appuntamento che celebra la pregiata cicoria ad indicazione geografica protetta. Dal 9 al 25 novembre 2018 i riflettori saranno puntati sulla 37. Festa del Radicchio, tredici giornate dedicate alle specialità enogastornomiche locali IGP e alla solidarietà. Tanti infatti gli appuntamenti che devolveranno il ricavato alle associazioni di volontariato a partire dalla serata di apertura, venerdì 9 novembre, con il concerto di Marcella Bella e la racconta fondi a favore dell'associazione Anteas-Avas ( DETTAGLI ).

Inizia la terza edizione di Mesthriller, il festival sul giallo, noir e thriller più lungo d’Italia, sotto la direzione artistica di Cristina Cama organizzato grazie al fondamentale contributo a Mestre del Settore Cultura del Comune di Venezia, della libreria Ubik e, a Spinea, della Biblioteca e del Comune di Spinea ( DETTAGLI ).

Al Forte Mezzacapo di Zelarino, in occasione della festa di San Martino, quattro giorni all'insegna delle tradizioni, dei prodotti agricoli del territorio e dell'artigianato locale. L'evento è organizzato dall'associazione TeraFerma e dall'associzione Dalla guerra alla pace - Forte alla Gatta, nell'ambito delle Città in festa del Comune di Venezia ( DETTAGLI ).