Weekend di Capodanno: fuochi in Bacino, Concertone a Mestre, musei aperti, Egizi

È tempo di weekend lungo, è tempo di ultimo dell'anno. Quello che si apre, a Venezia e provincia, è l'ultimo fine settimana del 2017, che coincide proprio con gli ultimi giorni dell'anno. Ecco perché si tratterà di un weekend lungo, che si prolungherà idealmente fino a lunedì 1 gennaio, giornata di festa e di riposo. E durante la festa, ciò che non può mancare sono gli eventi, numerosi e variegati, a seconda delle esigenze delle singole persone. Di seguito, come di consueto, vi proponiamo quelli che per noi sono gli appuntamenti che non potete proprio mancare!

Allo scoccare della mezzanotte Venezia accoglie il nuovo anno con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco. Un arcobaleno di colori si specchierà sulla laguna regalando uno scenario emozionante e suggestivo per la notte più attesa dell’anno (DETTAGLI).

Saranno le note di Radio Piterpan a scandire la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo a Mestre. A partire dalle 22.30 il palco di Piazza Ferretto sarà animato dal direttore di Radio Piterpan, Marco Baxo, e dalla Dj Lady Helen, in veste di animatori e presentatori dell'atteso appuntamento di Capodanno mentre musica e intrattenimento saranno curati in consolle il Dj, Andy Mancuso. Il programma del veglione, promosso da Vela per conto dell’Amministrazione Comunale, sotto le stelle si preannuncia ricco di musica. Protagoniste della serata, sino alle 1.30, sono: la cantante e conduttrice Luisa Corna e il gruppo rivelazione Le Deva (DETTAGLI).

L'evento culturale presenterà al pubblico reperti unici e suggestive ricostruzioni delle piramidi in un format innovativo, coinvolgente e interattivo dedicato espressamente alle scolaresche di ogni ordine e grado, alle famiglie, ma anche agli appassionati di egittologia, soddisfacendo per spessore scientifico anche i cultori e gli studiosi dell'antico Egitto e delle sue pratiche funerarie (DETTAGLI).

Il saluto al vecchio anno del Teatro Toniolo è affidato all'operetta. Il 31 dicembre 2017 alle 21 la Compagnia Corrado Abbati porta in scena Gigì. Innamorarsi a Parigi. Dagli stessi autori di My Fair Lady, premiato con 9 Oscar, ripreso trionfalmente a Broadway, Gigì, il musical di Lerner Loewe, tratto dal famoso racconto di Colette (DETTAGLI).

Ultimo giorno del 2017 e primo del 2018 al Teatro Corso di Mestre in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che in realtà è un trio. L'appuntamento è per il 31 dicembre 2017 e in replica per l'1 gennaio 2018 (DETTAGLI).

L'arrivo del nuovo anno sarà celebrato tra mille colori che si specchiano sulla laguna, mentre la mattina del primo gennaio 2018, alle 11.15 al Lido, sulla Spiaggia Blue Moon, si terrà la 38. edizione degli Auguri di Capodanno con il Gruppo amatoriale Ibernisti e il supporto dell'associazione Nucleo Protezione civile Lido Venezia, in collaborazione con la Municipalità di Lido Pellestrina (DETTAGLI).

Dal 2 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, la Casa di Babbo Natale, 45 casette in legno bianche, una lunga moquette rossa, luci addobbi natalizi ed un mega albero di Natale. Questo è quello che aspetta residenti e turisti allo Jesolo Christmas Village (DETTAGLI).