Giornate FAI di Primavera, visite gratis al centro meteorologico, la Traviata a 2 euro

Avete già impegni per questo weekend? S siete tra quelli che non hanno ancora scelto come impegnare il proprio tempo nel fine settimana del 22, 23 e 24 marzo 2019, ecco di seguito alcuni appuntamenti che vi consigliamo di non perdere.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND

Quarantacinque aperture straordinarie coinvolte. Sabato 23 e domenica 24 marzo 2019 il FAI – Fondo Ambiente Italiano invita tutti a partecipare alle Giornate FAI di Primavera per guardare il Veneto come non abbiamo mai fatto prima e costruire un ideale ponte tra culture che ci farà viaggiare in tutto il mondo ( DETTAGLI ).

In occasione della Giornata meteorologica mondiale, sabato 23 marzo 2019 l'Istituto Cavanis di Venezia aprirà le porte dello storico osservatorio meteorologico, che vanta una serie storica di misure della temperatura di oltre 180 anni ( DETTAGLI ).

Millennials è il nome della nuova campagna promozionale lanciata dalla Fondazione Teatro La Fenice con l’obiettivo di avvicinare i giovani al teatro d’opera. Un’iniziativa fortemente voluta dal sindaco Luigi Brugnaro e dal sovrintendente Fortunato Ortombina, che consiste nella possibilità, per i giovani tra i 18 e i 25 anni, di assistere alla prova generale della Traviata di domenica 24 marzo alle 15.30 al teatro La Fenice, pagando un biglietto di accesso al prezzo simbolico di 2 euro, fino a esaurimento dei posti disponibili ( DETTAGLI ).