Si celebra domenica 31 maggio la XIX Giornata Nazionale del Sollievo. L’evento, patrocinato dal Ministero della Salute è finalizzato a «promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza, fisica e morale, in favore di tutti coloro che sono affetti da dolore o stanno ultimando il loro percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione».

L’eccezionalità del momento non preclude tale iniziativa. In vista quindi della XIX Giornata Nazionale del Sollievo, il personale delle U.O. di Cure Palliative dell’Ulss 3 Serenissima sarà disponibile a dare tutte le informazioni telefoniche sulla finalità e organizzazione delle Rete di Cure Palliative nel nostro territorio, venerdì 29 maggio dalle 12 alle 15.

Sarà possibile parlare con gli specialisti delle Cure Palliative telefonando ai seguenti numeri:

- Distretti di Venezia e Mestre: Distretto di Favaro Veneto, via della Soia 20 Mestre, telefonando al numero 041.8896885 - 336264116

- Distretto di Mirano-Dolo: Distretto di Camponogara, Piazzeta Unità d’Italia 5, telefonando al numero 041.5133325.

- Distretto di Chioggia-Cavarzere: Distretto di Chioggia, Viale Vespucci, telefonando al numero 041.5573314 - 3207982351.