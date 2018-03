Al via il XXIII Marzo Organistico a Noale

Al via la XXIII edizione del Marzo Organistico di Noale. Si parte sabato 3 marzo 2018 nella chiesa arcipretale di Noale. Attesa per l’esibizione del maestro Bartoletti che presenterà un recital improvvisando durante la proiezione di un film. Il Festival Internazionale è tra gli appuntamenti più attesi dai numerosi appassionati di organo a canne, il “re degli strumenti” come viene comunemente definito. Punti di forza della rassegna sono la qualità artistica dell’organo costruito dai fratelli Ruffati di Padova e il valore artistico degli esecutori provenienti da tutto il mondo, esponenti di spicco delle diverse scuole organistiche.

Il programma

Ad aprire la XXIII edizione sarà un organista slovacco, Stanislav Surin, proveniente da Bratislava; a lui seguirà, sabato 10 marzo, un’altra musicista dell’est Europa, la russa Svetlana Berezhnaya. Dalla Francia arriverà Jean-Paul Imbert che suonerà sabato 17 marzo, mentre il concerto conclusivo, sabato 24 marzo, sarà affidato ad un italiano, l’organista di La Spezia Ferruccio Bartoletti.

"Si tratta di musicisti di assoluto livello, dotati di tecniche diverse. Ciascuno ha alle spalle un’intensa attività concertistica - spiega il direttore artistico di Marzo Organistico, il maestro Silvio Celeghin - e interpreterà autori classici e moderni mettendo in risalto la qualità sonora dell’organo Ruffati; da evidenziare l'ultimo appuntamento del 24 marzo, dove Bartoletti per la prima volta ci presenterà un recital improvvisando all'organo durante la proiezione del film "I dieci comandamenti" di Cecil De Mille".