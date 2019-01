La befana porta il magico Zecchino d'Oro al Toniolo

Il giorno della Befana il teatro Toniolo apre le porte al musical per bambini, Il magico Zecchino d'Oro, realizzato in occasione del sessantesimo anniversario dalla nascita della celebre kermesse televisiva.

Alice

Lo spettacolo sarà domenica 6 gennaio alle 16.30 con la colonna sonora di alcune delle canzoni più belle dello Zecchino d'oro. La trama, completamente originale, racconta la vicenda di Alice, una bambina un po' particolare e dalla spiccata fantasia, la quale, una sera, poco prima di addormentarsi, viene svegliata da un strano e singolare tintinnio. È infatti, precipitato direttamente dalla luna proprio nella sua cameretta lo “zecchino d'oro” dai magici poteri con il quale “l'Omino della luna” è solito mandare durante la notte i sogni a tutti i bambini del mondo mentre dormono. Inseguiti dalla terribile Strega Obscura, intenzionata a impadronirsi dello zecchino magico, Alice e l'Omino della luna, si troveranno a compiere un fantastico viaggio in un mondo incantato fatto di sogni e, tra colpi di scena e rocambolesche avventure, finiranno per incontrare alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello Zecchino d'oro: dal Katalicammelo, al Carciofo bulletto, dalla Peppina e il suo caffè, al Torero Camomillo e tanti altri.

Le canzoni

Le canzoni, scelte per popolarità e riconoscibilità, incalzeranno nella trama e daranno vita a uno spettacolo avventuroso, un vero e proprio fantasy in stile musical, in grado, da una parte, di divertire i più piccoli e, dall'altra, di riportare i più grandi a rivivere, con un pizzico di nostalgia, le canzoni dello Zecchino che hanno costellato alcuni momenti della loro infanzia attraverso un viaggio nei ricordi di uno spaccato indimenticabile della storia del nostro paese. Il cast è composto da sei performer (attori cantanti e ballerini) individuati attraverso un casting esteso a tutto il territorio nazionale.

La regia

La regia è affidata a Raffaele Latagliata, diplomatosi alla Bernstein School of Musical Theatre e che vanta una lunga collaborazione con la Compagnia della Rancia, che curerà anche la drammaturgia insieme a Pino Costalunga, attore e regista esperto di letteratura per l'infanzia. Insieme a loro è stato confermato tutto il team creativo dei due musical natalizi, prodotti da Fondazione Aida, Buon Natale Babbo natale e Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe, che hanno ottenuto uno straordinario successo di critica e pubblico negli ultimi tre anni. E quindi ci saranno Andrea Coppi per le scenografie e Antonia Munaretti per i costumi. Coreografie a cura di Elisa Cipriani e Luca Condello, ballerini solisti del Corpo di ballo dell'Arena di Verona. Infine Patrizio Maria D'Artista, giovane compositore e arrangiatore di colonne sonore per il cinema e il teatro, che ha curato gli arrangiamenti musicali.