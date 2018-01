Gli Zen Circus in concerto al Rivolta

Un appuntamento da non perdere per tutti i fan. Sabato 28 aprile 2018 i The Zen Circus faranno tappa al Centro Sociale Rivolta di Marghera per presentare il loro nuovo disco "Il fuoco in una stanza". I cancelli apriranno alle 20, l'inizio del "live" della band pisana è previsto a partire dalle 22. I biglietti si acquisteranno direttamente in cassa all'apertura dei cancelli, non sono previste prevendite.

La band

Gli Zen Circus sono un gruppo rock italiano composto da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano "Ufo" Schiavelli e Francesco Pellegrini. Fu fondato nel 1994 a Pisa da Andrea Appino e Marcello Bruzzi. Il 2 marzo 2018 uscirà "Il fuoco in una stanza", il nuovo album per Woodworm Label, La Tempesta e Artist First. Seguiranno 7 concerti, 7 feste incredibili dove i brani del nuovo disco conviveranno insieme ai grandi classici del circo zen.