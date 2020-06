Zoom Poetry Slam: arriva la finale del torneo di poesia performativa

La sfida digitale di poesia performativa organizzata da Lorenzo Maragoni e Diego Tale per il Teatro Stabile del Veneto giunge alla finale. Giovedì 4 giugno alle 21.30, infatti, si disputerà l'ultima battaglia a colpi di poesia sull'arena virtuale di Zoom dei tre finalisti. Antigone, Giuliano Logos e Eleonora Fisco si incontreranno in diretta sulla nota piattaforma web per l’ultima sfida introdotta da Simone Savogin, già campione nazionale di Poetry Slam, presidente della LIPS – Lega Italiana Poetry Slam e finalista con le sue poesie di Italia’s Got Talent.



Nelle scorse settimane lo Zoom Poerty Slam, tra le proposte del Teatro Stabile del Veneto per “Una stagione sul sofà”, ha portato nove tra i migliori poeti e poetesse del circuito italiano del poetry slam a sfidarsi in diretta attraverso gli schermi dei propri computer di fronte a un pubblico di 70 spettatori per volta: nelle tre serate i performer in gara hanno presentato tre testi originali, uno dei quali era sempre dedicato al tema della distanza. A decretare i vincitori dei singoli gironi così come della finale è sempre il pubblico. Una giuria popolare estratta in diretta tra gli spettatori di ogni serata.

I finalisti

Vincitrice del primo girone Antigone intreccia nelle proprie performance poetiche parole e LIS, la lingua dei segni. Giuliano Logos é stato vice-coordinatore LIPS per l’Area SUD, é membro del direttivo nazionale LIPS - Lega Italiana Poetry Slam, cofondatore del collettivo poetico pugliese Slammal e cofondatore del collettivo romano WOW - Incendi Spontanei. Eleonora Fisco, membro del direttivo nazionale LIPS è cofondatrice del collettivo poetico Yawpisti. Nel 2019 è stata finalista al Bologna in Lettere, ha recitato poesie per la mostra collettiva Ritrovarsi, tenuto laboratori di poetry slam e rappresentato la Toscana alle finali nazionali LIPS.

La finale può essere seguita a questo link.