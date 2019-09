I corsi di laurea preferiti dagli studenti italiani

Secondo i dati forniti dal Ministero dell'Istruzione, il numero di iscritti più elevato lo scorso anno è stato registrato al corso di laurea in Economia con un totale di 46mila studenti isritti, seguita da Ingegneria industriale e dell'informazione con 38mila iscritti. A seguire facoltà scientifiche con 34mila iscritti e quelle mediche e socio sanitarie con 32 mila studenti che scelgono di farle. Situazione diversa rispetto a dieci anni fa quando erano facoltà come Giurisprudenza e Architettura erano sul podio e ora hanno visto ridurre notevolmente il numero di iscritti, nello specifico, un 35% in meno per gli immatricolati in Legge e 50% per i futuri architetti. Per quanto riguarda, invece, il numero totale di matricole, al primo posto si posiziona La Sapienza con oltre 16 mila nuovi studenti. Troviamo poi l’università di Bologna e la Federico II di Napoli a quota 13 mila.

Le migliori facoltà secondo il mercato del lavoro

Guardando invece il mercato del lavoro con le classifiche di Almalaurea del 2013 sul tasso di occupazione e retribuzione nella media a 5 anni dalla laurea troviamo che i più pagati sono gli ingegneri con 1.800 euro al mese e un tasso di occupazione del 92% seguiti dagli economisti con una retribuzione di 1.580 euro al mese. In terza posizione i laureati in ambito medico/sanitario con 1.500 euro al mese e un tasso di occupazione dell'89%.

Facoltà telematiche

Tra le facoltà telematiche, sempre più apprezzate dagli studenti italiani, spicca l'università online Napoli Pegaso, la sola del suo genere a essere inclusa tra i principali venti atenei del nostro Paese. Dal 2010 al 2019 gli immatricolati di questa università sono cresciuti addirittura del 547%, passando da 897 a 5807 iscritti. Tra le università telematiche, citiamo anche Novedrate e-Campus con 1256 neoiscritti e Roma Unicusano con 1505 nuovi studenti.

Studenti stranieri

Concludiamo la nostra panoramica con gli studenti stranieri. Nel 2018-19, secondo i dati del Miur, si sono iscritti nelle università del nostro Paese 15mila studenti stranieri, provenienti principalmente da Romania (15%), Albania (9%), Cina (6%) e Marocco (5%). Le facoltà preferite sono state Economia (22%), Medicina (14%) e Ingegneria (12%).

