Corsi di contabilità: dove e come intraprendere questa professione a Venezia

La figura del contabile, nel mercato lavorativo contemporaneo, è altamente richiesta. La contabilità è un aspetto essenziale per qualsiasi azienda, cooperativa, ente privato, ente pubblico che, senza un professionista specializzato nella gestione di incassi, pagamenti, negli adempimenti fiscali e nella corrispondenza commerciale non potrebbe sopravvivere. Come si fa, dunque, per intraprendere questa professione? Scopriamolo insieme.

CONTABILE: COSA FA? Quali sono le mansioni di questa figura professionale? Le maggiori responsabilità del contabile sono quelle di analizzare e verificare la situazione fiscale e finanziaria dell'azienda o ente per cui lavorano e fare sì che vengano rispettate tutte le norme e le procedure in vigore. Il contabile deve inoltre cercare di massimizzare i profitti, minimizzare le spese, gestire budget aziendali, registrare fatture, occuparsi della gestione e della revisione di tutta la documentazione contabile, eseguire controlli finanziari. È importante, dunque, che il contabile conosca tutte le normative vigenti in Italia e in Europa e che sappia usare programmi del pacchetto Office come Excel e software di gestione della contabilità.

COME SI DIVENTA CONTABILE? Per diventare contabile si possono seguire due strade. La prima prevede l'iscrizione a una laurea triennale con indirizzo economico-gestionale dopo aver conseguito il diploma in ragioneria. Dopo la laurea si potrà conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione effettuando un tirocinio come contabile e poi sostenere l'esame di stato. La seconda strada prevede invece l'iscrizione a corsi professionali abilitati senza la necessità di conseguire la laurea. Questi corsi vengono erogati da enti e istituti professionali. Si parte da corsi base dove non è necessaria una conoscenza specifica degli argomenti per poi proseguire con corsi avanzati. Sono corsi accessibili a tutti che prevedono lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Alcuni enti offrono inoltre stage presso aziende dove poter completare il proprio percorso formativo.

CORSI DI CONTABILITÀ IN AULA E ONLINE Esistono due tipologie di corsi per diventare contabile: quelli in aula e quelli online. I primi sono generalmente intensivi e della durata di 40 ore con esercitazioni e attività di team working. Quelli online, invece, possono essere seguiti tranquillamente da casa e non hanno orari prefissati. Così come avviene con i corsi standard è richiesto alla fine il superamento di un esame con il conseguente rilascio di un attestato di frequenza.

Tra i corsi online vi segnaliamo:

Il Sole24 ORE

Formalia.it

Lezione-online.it

Emagister.it

Iltuocorso.com

DIVENTARE CONTABILE A VENEZIA Qualche spunto in città per intraprendere questa professione:

Corso di contabilità, Studio Allevi Dottori Commercialisti - Mestre

Corso di laurea in Economia e Commercio - Università Ca' Foscari Venezia