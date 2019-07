Diventare guida turistica: come ottenere l'abilitazione

Diventare una guida turistica è l'ambizione di molte persone a Venezia. Ma come si fa per intraprendere questa professione e ottenere l'abilitazione ufficiale? Per diventare una guida turistica è necessario seguire un preciso percorso di formazione, complesso e articolato. La guida turistica è, infatti, una professione che richiede grandi conoscenze artistiche e storiche, la conoscenza di più lingue ma che soprattutto necessita di ottime doti relazionali. Bisogna amare le persone, saper capire i bisogni di chi si ha di fronte e soprattutto bisogna essere muniti di tanta, tanta pazienza. Ma scopriamo più nel dettaglio come fare.

Cosa fa una guida turistica?

La guida turistica si occupa di accompagnare singole persone o gruppi nella visita di musei, gallerie, scavi archeologici e siti di interesse turistico, illustrando le caratteristiche e le attrattive paesaggistiche, artistiche, storiche e culturali. Si tratta di una figura professionale che non va confusa con quella dell’accompagnatore turistico che, invece, si limita ad assistere e a fornire informazioni ai turisti. La formazione per diventare guida turistica può iniziare già dalle scuole superiori, frequentando ad esempio il liceo classico, l’artistico o un istituto tecnico per il turismo. Per quanto riguarda, invece, l’università, il corso di laurea più appropriato è quello in storia dell’arte per acqusire conoscenze storico/artistiche a livello approfondito.

Guida turistica: esame di stato

Per poter svolgere la professione di guida turistica è necessario conseguire un patentino di abilitazione attraverso il superamento di un esame di stato. Per poter partecipare all’esame è necessario essere maggiorenni, avere cittadinanza italiana o di uno stato dell'Unione Europea oppure, per gli extracomunitari, essere in regola con il permesso di soggiorno, e infine aver conseguito il diploma di laurea triennale. Le varie sessioni di esame sono stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome tramite appositi bandi pubblicati con cadenza biennale.

L’esame è formato da tre prove scritte, la prima di cultura generale nelle materie di storia dell’arte, storia veneta, geografia turistica ed elementi di primo soccorso; la seconda e la terza nelle lingue straniere scelte. Infine c'è una prova orale sugli stessi argomenti della prima prova scritta, a cui si aggiunge la verifica delle competenze linguistiche e della conoscenza delle legislazioni turistiche regionali. Superato l’esame e ottenuta l’abilitazione si potrà essere inseriti nell’elenco nazionale delle guide turistiche nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Si potrà esercitare la professione solo nell'ambito territoriale del conseguimento dell'abilitazione.

Guida turistica a Venezia: ambiti territoriali

Per diventare guide turistiche a Venezia si può scegliere tra due ambiti territoriali di riferimento:

“Città di Venezia”: chi sceglie questo ambito sarà autorizzato a svolgere l'attività di guida a Venezia città e laguna, inclusa Chioggia, Mirano e Noale.

“Parte Orientale della provincia di Venezia e isola di Torcello” : questa scelta autorizza le guide di esercitare la loro professione a Caorle, Concordia Sagittaria, Portogruaro e Summaga.

