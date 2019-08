Salone dello studio in Italia: rinnovato l'appuntamento dall'istituto italiano di cultura di Osaka

Viene rinnovato, anche quest'anno, l'appuntamento dell'istituto italiano di cultura di Osaka dal titolo "Salone dello studio in Italia", un'occasione per tutti gli interessati a studiare in Italia, per chi ama viaggiare e per chi vuole conoscere meglio il nostro Paese e la nostra cultura. Gli interventi su temi di vario genere sono previsti nelle giornate dell'8 e 9 novembre nelle quali verranno presentate le scuole e il loro ambiente con talk di natura accademica e lezioni di prova per imparare a comunicare in italiano. Le scuole e le università aderenti all'iniziativa saranno presenti per incontrare il pubblico giapponese e ci sarà l'opportunità di "visitare" le città dove queste di trovano grazie all'uso della virtual reality.

Il dott. Mattia Carlin della Fondazione Italia Giappone con sede al Ministero degli Esteri, in qualità di Policy Advisor, si dichiara lieto che il popolo giapponese abbia questa opportunità di conoscere l'Italia dalle belle arti, al Rinascimento compreso tutto il patrimonio naturalistico e monumentale.