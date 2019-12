Compiti per le vacanze di Natale: ecco come finirli in fretta

Manca davvero poco alle vacanze di Natale tanto attese dagli studenti. Oltre alle feste, le abbuffate, le cene tra amici, però, il Natale vuol dire compiti a casa da finire prima della fine delle festività. Ecco, quindi, una serie di utili consigli per affrontare al meglio questo fardello senza però rinunciare a divertimento e al riposo.

Compiti per le vacanze: quando e come farli

Innanzitutto evitare di svolgere i compiti negli ultimi giorni delle vacanze. Con poco tempo a disposizione si corre il rischio di svolgerli solo parzialmente ed in modo impreciso. È fondamentale, invece, un’attenta organizzazione, creando un programma di studio dettagliato, dividendo i compiti nei vari giorni di vacanza disponibili. Ovviamente il periodo ideale per fare i compiti è nei giorni tra Natale e Capodanno e tra quest'ultimo e l'Epifania, iniziando con gli scritti per poi passare agli orali qualche giorno prima di rientrare a scuola. È consigliabile dedicare ai compiti solo qualche ora ogni giorno, alternando materie più complesse con altre meno impegnative.

È anche importante utilizzare tecniche per studiare in fretta, senza perdere tempo. In particolare è importante imparare a leggere velocemente e creare mappe mentali per elaborare e sintetizzare le varie informazioni. Infine è consigliabile organizzare delle giornate di studio con i compagni di scuola, utili per ripetere le materie orali e per svolgere insieme i compiti più difficili.

