Scuole Alberghiere: tutto ciò che c'è da sapere per costruirsi una carriera di successo nel mondo dell'enogastronomia

La scuola alberghiera è un istituto di istruzione secondaria che specializza i suoi studenti nei settori dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Pubblico o privato, l'istituto alberghiero prevede un percorso formativo della durata minima di 3 anni e massima di 5. Alla fine del triennio si consegue un diploma professionale che consente già di affacciarsi sul mondo del lavoro. È inoltre possibile proseguire il percorso di studi per altri due anni e conseguire un diploma di maturità con qualifica di tecnico dei servizi turistici o di tecnico dei servizi di ristorazione.

SCUOLA ALBERGHIERA: TRE DIVERSI INDIRIZZI Il percorso di studi dell'istituto alberghiero prevede tre indirizzi specifici:

- Enogastronomia (cuochi)

- Servizi di sala e di vendita

- Accoglienza turistica

LE MATERIE DELLA SCUOLA ALBERGHIERA Per quanto riguarda le materie di studio previste negli istituti alberghieri partiamo dalle discipline tradizionali: italiano, matematica e fisica, storia, geografia, inglese e altra lingua straniera, economia e diritto, educazione fisica, religione. Troviamo poi materie specialistiche: scienza degli alimenti, nutrizionistica, servizi di accoglienza, laboratori tecnici, gestione delle aziende di ristorazione, economia e tecnica dell’azienda turistica, diritto riguardante la materia del turismo e della ristorazione. Il percorso formativo prevede inoltre la partecipazione a stage presso ristoranti, pasticcerie, alberghi, agenzie di viaggio o in altre strutture. Infine il conseguimento del diploma professionale quinquennale consente di iscriversi alle facoltà universitarie come Economia del Turismo o Ingegneria Gestionale.

SCUOLA ALBERGHIERA: SBOCCHI PROFESSIONALI Ecco tutti i possibili sbocchi professionali previsti dal conseguimento del diploma nella scuola alberghiera:

- chef e cuochi

- maître e responsabili di sala

- sommelier

- camerieri

- barman

- pasticceri

- responsabili di mense aziendali e scolastiche

- food and beverage manager

Tra le altre professioni troviamo ancora:

- portiere

- receptionist

- hostess/steward fieristici

- tour operator

- guida turistica

- animatore

- manager di agenzia di viaggi

LA SCUOLA ALBERGHIERA DI VENEZIA

IPSEOA Andrea Barbarigo, Calle Seconda de la Fava, 6395c, Venezia