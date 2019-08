Libro contro Libro: torna il mercatino dei testi scolastici usati a Carpenedo

Torna anche quest'anno il mercatino dei libri usati presso il PalaPlip di via San Donà 195 a Carpenedo dal 28 al 30 agosto dalle 9:30 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 17.00. L'iniziativa, dal nome "Libro contro Libro" è giunta alla decima edizione e viene promossa dalla direzione alla coesione sociale del comune di Venezia per offrire alle famiglie un'opportunità di ridurre i costi dell'acquisto dei libri scolastici e, allo stesso tempo, per educare i ragazzi al valore del risparmio, al riuso dei testi e, alla riduzione degli sprechi. Oltre a questo, l'attività rappresenta un momento di aggregazione tra i ragazzi e le famiglie del territorio.

Il mercatino "Libro contro Libro" prevede la presenza di operatori ed educatori del comune di Venezia che offriranno assistenza a studenti e genitori e metteranno a disposizione tavoli e sedie per i ragazzi che potranno portare i loro libri scolastici da rivendere agli interessati. È inoltre possibile utilizzare gli appositi pannelli "cerco-vendo-scambio" per lasciare i propri annunci con le liste dei libri richiesti dalle varie scuole o di cui non hanno più bisogno.

L’ingresso è libero e non servono “prenotazioni” dei tavoli.